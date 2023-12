Caldo Natale con l’anticiclone delle feste, temperature primaverili sulla costa e “anomalie termiche”

Liguria. Le temperature “frizzantine” di queste ore, nei giorni che ci accompagneranno alle feste, rischiano di diventare un blando ricordo. Scriviamo “rischiano”, con un’accezione evidentemente negativa, perché la parentesi di caldo anomalo che ci aspetta potrà fare piacere a chi si godrà l’antivigilia di Natale con una passeggiata sulla spiaggia ma non è un toccasana per l’ambiente e in particolare per l’ecosistema alpino.

Anche la Liguria e il savonese, seppur non quanto le montagne, sentiranno l’impatto di questo anticiclone, in formazione tra l’Oceano e l’Africa, temperature tra gli 8 e 12 gradi sopra la media. Per capire quanto farà caldo, relativamente parlando per essere dicembre, questi valori vanno aggiunti, a spanne, a quelli che al momento segnano i nostri termometri quindi in Liguria potremmo avere massime tra i 16 e i 20 gradi nelle ore e nelle zone più calde.

L’anticiclone si farà sentire prepotentemente all’inizio della settimana prossima ma le prime avvisaglie saranno percepite già nel corso di questo weekend. Secondo le previsioni del centro meteo Limet anche se oggi, sabato, la giornata sarà soleggiata ma fredda, già da domani, domenica 17 dicembre, cominceranno a cambiare le carte in tavola con temperature in aumento sia nei valori minimi sia in quelli massimi.

Ma sarà lunedì 18 dicembre il giorno in cui si verificheranno vere e proprie “anomalie termiche previste a 1.500 metri di altezza” mentre “le pianure del nord soffocheranno nello smog sotto inversioni termiche massive”. Limet nota come queste condizioni “per gli equilibri naturali e soprattutto per i nostri ghiacciai” potrebbero essere deleterie, “visto che lo zero termico schizzerà oltre i 4.000 metri come in piena estate“.

In sostanza il fronte anticiclonico bloccherà qualsiasi perturbazione in arrivo dall’artico. Quindi niente nevicate pre-natalizie in montagna, molto probabilmente, e temperature quasi primaverili sulle coste, anche se qui lo sbalzo rispetto alla media stagionale sarà meno evidente. Farà più freddo, invece, sui versanti padani.

La persistenza dell’anticiclone atlantico-nordafricano dovrebbe durare fino almeno a giovedì 21 dicembre.