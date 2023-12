Calciomercato, Pietra. Gabriele Insolito e Filip Varaldo in biancoceleste

Pietra Ligure. Un ritorno in difesa ed un innesto in attacco. Sono un classe 2004 ed un 2003 i nuovi calciatori che andranno ad inserirsi all’interno dell’organico a disposizione di Matteo Cocco.

Dopo la prima parte di stagione all’Imperia, Filip Varaldo torna in biancoceleste. Con lui c’è anche Gabriele Insolito dalla Cairese.

Il club scrive:

“Gabriele, nella prima parte di stagione in forza alla Cairese, è cresciuto nel settore giovanile del Genoa e proprio tra le fila dei grifoncini ha conquistato lo scudetto Under 18 nella stagione 2020-2021. Può vantare, inoltre, esperienze con le maglie di Alessandria (Under 19) e Asti (Serie D).

Per Filip è invece un ritorno in biancoceleste: è stato infatti tra protagonisti della trionfale stagione 2022-2023 culminata con la conquista del girone A di Promozione, valsa il ritorno in Eccellenza, e la vittoria del titolo regionale di categoria.

Ai due giovani calciatori un caloroso in bocca al lupo da parte di tutta la società”.