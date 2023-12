Calciomercato. Indiscrezione confermata: Elia Zunino alla Genova Calcio

Genova. Qualche giorno fa era stata data come indiscrezione un approdo di Elia Zunino in biancorosso. Il giocatore si stava allenando già con il suo nuovo club ma era in attesa del tesseramento e dell’annuncio.

Oggi il sodalizio genovese ha comunicato l’ufficialità suoi propri canali social:

“La ASD Genova Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Elia Zunino, classe 1995, punta centrale.

La società esprime grande soddisfazione ed augura al giocatore le migliori fortune sportive”.