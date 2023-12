Calciomercato, in Seconda Categoria squadre scatenate: ecco tutte le novità

Borghetto Santo Spirito/Rocchetta di Cairo/Dego/Mallare. Una grande voglia di emergere che sta dando vita a gironi equilibrati e dall’esito totalmente incerto. È una Seconda Categoria tutta da vivere l’edizione 2023/2024 dell’ultimo livello del calcio dilettantistico imperiese e savonese: i raggruppamenti “A” e “B” infatti stanno continuando a regalare sorprese e, le squadre, per poter rispettare gli obiettivi della vigilia, hanno optato per ricorrere alla tanto chiacchierata e allo stesso tempo utile finestra di mercato invernale.

In vetta al girone interamente savonese spicca il Dego, squadra che ha annunciato due nuovi innesti: si tratta di Simone Basso, attaccante classe 2002 prelevato in prestito dalla Carcarese e Jacopo Garrone, difensore classe 1997 lo scorso anno in forza al Plodio.

La Rocchettese invece, eterna rivale del sodalizio biancoblù, ha comunicato ufficialmente di essersi aggiudicata le prestazioni di Alex Garabello, classe 2006 in arrivo dalla Cairese. Sempre in Valle il Mallare ha annunciato l’ingaggio di Andrea Capici, difensore classe 2005 preso in prestito dalla Cairese.

Nel medesimo girone la Virtus Don Bosco ha confermato la propria vivacità: la società gialloblù infatti ha reso noto di aver acquistato i classe 2003 Denis Aliu (difensore), Leonardo Canevari (centrocampista) e Alberto Avalli (attaccante). Inoltre il sodalizio ha comunicato gli arrivi di Francesco Rebagliati, difensore classe 2004 e Filippo Giusto, centrocampista classe 1995 che ha disputato la prima parte di stagione indossando la maglia del Sassello.

Infine, per quanto riguarda il girone “A”, la capolista Borghetto ha confermato la proprie ambizioni di promozione ufficializzando l’ingaggio di Tommaso Quartieri, Christian Cerminara (a cui la società ha augurato una pronta guarigione a causa di un infortunio riscontrato poco dopo il tesseramento) e Nicolas Nardulli, cavallo di ritorno perfetto per sottolineare la voglia di vincere della squadra allenata da mister Edmondo Perrone.