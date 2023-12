Calciomercato, il Cengio schiaccia sull’acceleratore: ufficiali tre nuovi acquisti

Cengio. Sei vittorie, due pareggi e cinque sconfitte per un totale di 20 punti conquistati. Il girone d’andata del Cengio non sembra raccontare la prima parte di stagione di una squadra neopromossa che punta a salvarsi, bensì quella di una formazione decisamente più ambiziosa.

La squadra di mister Molinaro ha immediatamente saputo ingranare la marcia giusta nel girone “A” del campionato di Prima Categoria e ora, giunti a metà annata, è pronta a continuare a stupire magari tentando di accelerare ulteriormente.

A tal proposito sono tre i volti nuovi che hanno scelto di sposare la causa granata in vista di un girone di ritorno che si prospetta davvero agguerrito: si tratta dei classe 2001 Fabio Bastoni (mezz’ala ex Plodio che può giocare anche come punta), Dennis Monetta (attaccante esterno ex Speranza anch’egli classe 2001) e Andrea Fontana (centrocampista proveniente dal Città di Savona).

“Abbiamo grinta, fame e voglia di far bene – ha dichiarato mister Molinaro – proprio come Bastoni, ultimo colpo della nostra sessione invernale di calciomercato”. Nessun dubbio dunque: il Cengio anche per la seconda parte di stagione si candida per svolgere il ruolo della mina vagante.