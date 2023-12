Calciomercato, Cairese. Dopo Anselmo ecco Mariani dall’Albenga

Cairo Montenotte. Con quello di ieri di Andrea Anselmo, un colpo di spessore per il club, in gialloblù era nell’aria un altro annuncio in entrata a stretto giro di posta. E questo arriva ancora da Albenga: ecco il centrocampista classe 2004 Simone Mariani.

Il comunicato:

“L’A.S.D. Cairese 1919, comunica di essersi aggiudicata le prestazioni del centrocampista classe 2004, Simone Mariani.

Simone, cresciuto nelle giovanili del Savona e poi dell’Albenga, è stato protagonista nello scorso campionato di Eccellenza Ligure, dove insieme alla squadra ingauna si è aggiudicato il campionato!

Protagonista nella prima parte di questa stagione nel campionato di Serie D sempre con la formazione ingauna, Simone arriva per rinforzare ancora di più il centrocampo a disposizione di Mister Boschetto!

Benvenuto Simone!