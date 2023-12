Calcio, Vogherese sconfitta contro l’Albenga. Molluso: “Dovevamo metterci il cuore, rammarico per i tifosi”

Albenga. Sconfitta netta e sofferta quella della Vogherese di mister Molluso, uscita perdente per 4 a 1 dal Riva nel confronto contro l’Albenga. Gli ingauni si sono imposti dopo il pareggio contro il Gozzano, e non era del tutto scontata una vittoria contro la squadra lombarda. Anch’essa una neopromossa nel campionato di Serie D, sta raccogliendo diversi punti in questo primo girone d’andata.

L’azione che ha portato al rigore del momentaneo 2 a 1 e un’azione di Bahirov nei minuti seguenti sono gli unici punti salienti della partita per la Vogherese, insieme ai 15 minuti che hanno susseguito il gol.

Prima di questo e per tutto il secondo tempo, la partita è stata per i rossoneri un calvario: “Non siamo scesi in campo – spiega amareggiato Molluso -, subire 2 reti nei primi 15 minuti per poi rischiarne anche un terzo, è il risultato di un inizio complicato. Avevamo preparato questa partita diversamente, non è andata come pensavamo. L’avevamo rimessa in piedi e ci è mancato per poco il gol del 2 a 2 ma non abbiamo fatto bene. L’Albenga ha 33 punti e si trova seconda in classifica, non la scopriamo adesso, dovevamo metterci il cuore e così non è stato“.

Moltissimi i sostenitori accorsi allo stadio per sostenere la Vogherese, probabilmente il dodicesimo uomo della squadra. Ma contro i bianconeri, nemmeno le quasi 200 persone sugli spalti sono riuscite ad essere decisive: “Nel momento della flessione dell’Albenga siamo riusciti ad incidere trovando il gol sul rigore, spingendo per cercare il pareggio. Ad inizio ripresa siamo scesi in campo in totale black-out nei primi 5 minuti subendo il 3 a 1. Questo ci ha tagliato le gambe, siccome sei sotto di due gol contro una squadra forte che non ha mai perso in casa. Il mio unico rammarico è per i sostenitori, perchè noi ci alleniamo in settimana ma dobbiamo tenere conto che loro fanno molti sacrifici per venire in trasferta, oggi non li abbiamo ripagati. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e trovare una soluzione presto, mancano due gare e dobbiamo raccogliere punti“.