Calcio, Vado. Cottafava dolceamaro dopo il pari contro il Bra: “Se non fossimo rimasti in dieci..”

Vado Ligure. Dopo aver preso due gol in sei minuti ed con l’espulsione di Luca Donaggio, il Vado non stava trascorrendo una domenica tanto serena vista la prima frazione di gioco contro il Bra. Poi il secondo tempo ha portato al pareggio di Mele al decimo, per poi continuare a cercare di passare in vantaggio nonostante l’inferiorità numerica. Quest’ultima, ovviamente, ha condizionato il posizionamento in campo dei rossoblù che hanno dovuto prestare maggiore attenzione alle avanzate piemontesi.

Mister Cottafava fa un’analisi dolceamara del match: “Siamo contenti per aver dimostrato grande attaccamento alla maglia. Giocare in dieci per così tanti minuti non è facile. Va dato merito ai nostri giocatori per una partita giocata bene tatticamente, tecnicamente e caratterialmente. Si sono fatti trovare tutti pronti. Usciamo comunque arrabbiarti per esserci complicati la vita da soli. Se fossimo rimasti in undici ci sarebbero state le possibilità di vincere”.