Calcio: Vado-Bra 1-2 (LIVE), il nuovo acquisto Merkaj porta in vantaggio i rossoblu

Vado-Bra 1-2 (14′ Merkaj – 29′, 34′ Musso)

Cronaca diretta:

Secondo tempo:

50′ Bra in attacco. Difesa rossoblu sempre in difficoltà quest’oggi sui tagli dai traversoni. Musso stoppa e gira spalle alla porta, mandando alto da buona posizione.

Primo tempo :

45’+3 Fine primo tempo: Vado-Bra 1-2.

45’+2 Vado in avanti. Valagussa scodella al centro. Merkaj indirizza di testa. Troppo debolmente, Piras blocca la sfera.

45′ Tre minuti di recupero.

La partita nel finale della prima frazione si fa particolarmente nervosa. Molta tensione e diversi falli al limite.

34′ GOL BRA! Altro cross, questa volta dalla sinistra. Difesa vadese nuovamente distratta. Musso gira sotto la traversa, firmando la doppietta personale. Doccia fredda per i rossoblu, che in 5′ si ritrovano sotto e in inferiorità numerica. 1-2.

31′ VADO IN DIECI UOMINI. Ingenuità di Donaggio, che in un calcio d’angolo in attacco rifila una gomitata a un avversario. Rosso diretto sventolato dall’arbitro. La gara del Vado, iniziata in buon modo, si sta complicando.

29′ GOL BRA! Retroguarfia vadese sorpresa tra le linee. Cross dalla destra di Daquone. Musso irrompe sul secondo palo e di testa mette dentro da pochi passi. 1-1.

14′ GOL VADO! Punizione dalla fascia destra. A incaricarsi della battuta è Dodaro. Traiettoria col sinistro, a rientrare. A centro area Merkaj incorna di precisione, mandando il pallone nell’angolino basso alle spalle del portiere piemontese Piras. Prima rete all’esordio in rossoblu del nuovo arrivato, ed ex di giornata. 1-0.

10′ Cross insidioso di Marchisone dalla sinistra. Un doppio rimpallo in area, per poco, non trae in inganno il portiere del Vado.

8′ Spanu converge dalla fascia sinistra e conclude verso la porta. Un difensore piemontese tocca di mano area, in modo piuttosto evidente. L’arbitro tuttavia non ravvisa.

5′ Marchisone imbuca Vaiarelli sulla sinistra. Il tiro cross del giocatore ospite viene agevolmente controllato da Fresia.

1′ Vado subito in avanti, dopo 30″. Un tiro dal limite effettuato da Valagussa esce non di molto.

Nel Vado assenti Capra, Cenci (squalificati) e Lo Bosco (acciaccato).

Vado: Fresia, Cannistrà (46′ Codutti), Mikhaylovskiy, Dodaro, Donaggio, Merkaj, Fatnassi, Ferrieri, Peretti, Valagussa, Spanu

A disp.: Romano, Lo Bosco, Tavarone, Opoku, Mele, Casazza, Calcagno, Pera. All. Cottafava

Bra: Piras, Tos, Ropolo, Tuzza, Musso, Giorcelli, Bosio, Vaiarelli, Marchisone, Daqoune, Gerbino

A disp. Tchokokam, Magnaldi, Matija, Oyimah, Fogliarino, Lascala, Omorebe, Cadoni. All. Floris

Arbitro: Schmid (Rovereto). Assistenti: Darwish (Milano) e Corbelli (Rimini).

Note: Pomeriggio limpido e soleggiato (16°). Al 31′ espulso Donaggio (V) per fallo di reazione. Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 3-0.

Vado Ligure. Nella sedicesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ospita i piemontesi del Bra.

I rossoblu, reduci da due convincenti vittorie contro Lavagnese (3-0) e Vogherese (0-2), si trovano probabilmente nel primo momento decisivo della loro stagione. Dando continuità con una serie di risultati pieni, potrebbero trovare il definitivo cambio di passo per raggiungere le primissime posizioni della classifica.

Un obiettivo che il Vado, nelle gare finora disputate, ha dato l’impressione di poter conseguire, ma verso cui – a fronte della miglior difesa del torneo (8 gol subiti) – è sempre mancato qualcosa in fase di realizzazione.

Vado attualmente a 25 punti in graduatoria, a – 2 dalla zona Playoff. Il Bra si presenta invece in Liguria con 23 punti all’attivo. In attesa del verdetto del giudice sportivo. Nell’ultima partita, persa dai piemontesi in casa contro la capolista Alcione Milano (0-1), è stato difatti mosso ricorso per presunte irregolarità nel tesseramento di un giocatore meneghino.

Storico recente favorevole ai vadesi. Nelle ultime tre stagioni il club del presidente Tarabotto sempre vinto o pareggiato contro il Bra.