Calcio, Vadese. Vallone mette sotto l’albero un goal da tre punti: “Recuperato tutti, testa al girone di ritorno”

Nella presentazione della partita si evidenziava come alla Vadese servisse una vittoria di prestigio per dare nuova linfa a un campionato iniziato con grande difficoltà.

La vittoria che potrebbe rappresentare una sliding door importante è arrivata nell’ultima partita prima della sosta nataliza. E che vittoria! Gli azzurrogranata hanno infatti superato 1 a 0 il Città di Savona, capolista del campionato insieme al Multedo almeno fino a domani. In caso di vittoria, Borgio Verezzi e Albissole supererebbero gli Striscioni.

Il goal decisivo è stato segnato da Federico Vallone. Il giocatore, arrivato in estate dall’Aurora, è il principale attaccante della squadra e in attesa di qualche rinforzo ulteriore in avanti ha fatto lanciato comunque un bellissimo segnale a mister Fabrizio Monte.