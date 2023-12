Calcio, Vadese. Il dg Saltarelli: “Avevo bacchettato la squadra, la reazione c’è stata e si vede la mano di Monte”

La partita contro la Spotornese era delicata. Due squadre partite con ambizioni diverse ma importanti impelagate nei bassifondi. La Vadese l’ha spuntata 3 a 0 togliendosi così dalla zona playout. Un successo che dà morale oltre che punti accolto con grande soddisfazione dal direttore generale ed ex allenatore azzurrogranata Tony Saltarelli.

“Ho bacchettato la squadra nella speranza di vedere una reazione importante – dichiare -. Adesso, anche se non abbiamo ancora fatto niente, è giusto fare i complimenti sia alla squadra che al mister. I ragazzi stanno ascoltando e stanno seguendo mister Monte. Vedo intensità, aggressività e voglia di sacrificarsi da parte di tutti. In queste ultime partite si è vista la mano del mister”.

Poi prosegue: Credo che siamo a buon punto, la Spotornese per noi era un’insidia. Domenica abbiamo meritato di vincere, però anche le prossime partite saranno di pari difficoltà. Multedo domani e poi Albissole e Città di Savona. Partite che daranno stimoli, proveremo a giocarcela alla pari come stiamo facendo in questo momento”.

La Vadese agirà sul mercato per cercare di portare qualche goal in più in dote alla squadra, che condivide con la Rossiglionese il peggior attacco con 9 reti all’attivo: “Abbiamo un po’ di difficoltà a fare gol, sto cercando di agevolare il mister in tutti i sensi e qualcosa di importante lo faremo sicuramente. Proveremo ad inserire un difensore, un centrocampista e un attaccante. In entrata saranno giocatori di livello almeno uguale se non superiore alla categoria. Acquisteremo per compiere un salto di qualità”.

Su mister Fabrizio Monte: “Il calcio del mister è propositivo e aggressivo. La società c’è ed è alle spalle di Monte, non manca nulla a lui per poter lavorare serenamente. Anche nei momenti bui stiamo vicini a squadra e allenatore. Siamo sereni e tranquilli per un roseo futuro”.

Infine un auspicio per l’anno nuovo: “Speriamo che nel girone di ritorno si parli della Vadese perché pronta a giocarsi qualcosa di importante”.