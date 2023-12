Calcio. Settimana no per la San Francesco Loano: squalifiche pesantissime dopo la prima sconfitta

Loano. Un giovedì nero per la San Francesco che, in vista della sfida contro il Finale, si è vista ingliggere multe e squalifiche veramente pesanti.

I fatti risalgono a domenica scorsa, quando la squadra di Cattardico ha affrontato la Sestrese. Prima sconfitta stagionale che non ha tuttavia cancellato il primato in classifica e la convinzione dei propri mezzi. Tuttavia il nervosismo generale è stato particolarmente elevato, soprattutto al triplice fischio.

Ed oggi nella sentenza del Giudice Sportivo, la società loanese viene citata per ben quattro volte.

La prima comporta una multa di 175 euro a carico dei rossoblù: “per il comportamento dei propri sostenitori (riconosciuti poiché alcuni indossavano tute sociali e dal colore dei fumogeni) che, al momento dell’ingresso sul tdg accendevano n.13 fumogeni che rendevano impossibile 43/31 l’inizio della gara nei tempi poiché la visibilità era completamente assente, prima per l’intero centrocampo e poi per la metà campo di fronte all’AA1. Per il comportamento di un gruppetto di propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano al ddg e ad un AA, espressioni gravemente irriguardose, ingiuriose e lesive del loro prestigio (infrazione rilevata da parte di un AA) Per il fatto che, alla fine della gara, nell’area adiacente lo spogliatoio della terna, si palesava il sedicente direttore generale della società, peraltro non inserito in distinta, che chiedeva urlando spiegazioni in merito alla direzione della gara; un AA lo invitava ad allontanarsi poiché non iscritto in distinta, ma egli urlava di essere suo il posto e che quindi riteneva opportuno fare come gli pareva. Finita questa discussione gli arbitri rientravano nello spogliatoio e, dopo circa 30 secondi, sentivano un forte rumore dalla porta (probabilmente un calcio o un pugno)”.

Squalifiche pesantissime: fermati Buonocore, La Monica e Roberto Burastero

Alessandro Buonocore salterà ben otto giornate di campionato. In attesa di capire se verrà effettuato ricorso, il centrocampista classe 2001 non sarà in campo fino al termine del mese di febbraio. Una grande perdita viste le sue indiscusse qualità all’interno del terreno di gioco.

“Espulso per somma di ammonizioni, mentre il ddg si accertava delle condizioni del calciatore avversario che aveva subito il fallo, si avvicinava chiedendo insistentemente il perché della mia decisione di comminargli una sanzione disciplinare – si spiega nel comunicato -. Dopo che il ddg gli spiegava brevemente il motivo, gli si avvicinava ancora di più e, in gesto di scherno e umiliazione, gli strizzava la guancia con pollice e indice. Il gesto non causava dolore al ddg , ma fastidio che passava dopo un minuto. A fine gara, assieme al capitano, si scusava per quanto accaduto (art. 36 novellato CGS – sanzione attenuata per le scuse presentate)”.

Poi citato anche il nome del vice allenatore La Monica, che dovrà esentarsi dalla panchina fino al 9/02/2024

Il Giudice Sportivo motiva così la sentenza: “Espulso poiché, avverso a una decisione arbitrale, entrava nel tdg, chiedendo, con urla, la motivazione della decisione; alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, entrava sul tdg e, avvicinandosi a un palmo dal ddg si rivolgeva a lui in modo gravemente irriguardoso, mentre veniva fatto allontanare da un calciatore. Allontanatosi, ripeteva per due volte espressioni ingiuriose all’indirizzo del ddg, cercando di divincolarsi per raggiungerlo. A fine gara, appena usciti dal tdg, si avvicinava per rivolgere al ddg sterili scuse che venivano subito interrotte dal suo riprendere la protesta e, mentre il ddg si accingeva ad entrare nella zona spogliatoi continuava a ripetergli raccomandazioni riguardanti la compilazione del referto di gara (art.36 novellato CGS)”.

Infine squalifica fino a 12/01/2023 al direttore sportivo rossoblù Roberto Burastero.

“Alla fine della gara, pur non essendo in distinta, entrava nell’aerea adiacente lo spogliatoio della terna, e chiedeva urlando spiegazioni in merito alla direzione della gara; un AA lo invitava ad allontanarsi poiché non iscritto in distinta, ma egli urlava di essere suo il posto e che quindi riteneva opportuno fare come gli pareva. Finita questa discussione gli arbitri rientravano nello spogliatoio e, dopo circa 30 secondi, sentivano un forte rumore dalla porta (probabilmente un calcio o un pugno)”.