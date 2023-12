Calcio, Serie D. Albenga vs Lavagnese LIVE: termina in pareggio il primo tempo

ALBENGA 1 (48’ Esposito) VS LAVAGNESE 0

73’ Quattro cambi per gli ospiti, mister Ranieri vuole mescolare per bene le carte in talvola: fuori Giammaresi, Lupinacci, Sanguineti e Lionetti per Masini, Suarato, Magazzù e Vannucci.

68’ Esposito parte da solo e semina lo scompiglio in mezzo al campo, solo Giammaresi riesce a fermarlo ma fallosamente, ammonito.

67’ Di Stefano prova da lontanissimo, ma il tentativo viene raccolto facilmente da Adornato.

62’ Bellissimo filtrante di Likaxhiu per Nesci che può correre indisturbato per tutta la fascia, pallone dentro per Di Stefano che di testa prova ad inquadrare la porta senza risultati.

60’ Colpo di testa di Mulattieri, pallone ampiamente a lato.

58’ Brutto intervento di Likaxhiu che abbatte un avversario. Nello scontro entrambi cadono a terra, brutto colpo per ambo i giocatori, ma l’ingauno verrà ammonito.

54’ Punizione pericolosa per l’Albenga. Bel cross in mezzo, Nesci riesce a ribadire in area in rovesciata, Colantonio raccoglie e prova il tiro ma il pallone viene poi spazzato dalla difesa ospite.

52’ Sanguineti prova ad entrare in area partendo dalla fascia, riesce nel tentativo e poi calcia in porta, gran parata di Facchetti che blocca in due tempi.

48’ Esposito porta in vantaggio l’Albenga con un gol di rapina. Boloca usa il potere fisico, salta due persone e strappa il pallone al difensore dopo un rimbalzo fortuito. Palla che rimane lì ed Esposito intravede il primo palo libero, un giocatore con le sue qualità riesce a capire subito la possibilità ed infatti gonfia la rete. Albenga in vantaggio.

45’ Si riprende, palla per la Lavagnese.

Secondo tempo

45’ Finisce in pareggio il primo tempo. Più Albenga che Lavagnese, gli ingauni hanno già raccolto diverse azioni pericolose.

42’ Schema su punizione della Lavagnese, cross alto raccolto da Righetti che a pochi passi prova la conclusione, ma era troppo sbilanciato per cercare un tentativo che quantomeno potesse impensierire Facchetti.

36’ Gran recupero di Jebbar a centrocampo in mezzo a due, doppio passo e passaggio per Likaxhiu, l’italoalbanese decide poi di crossare lungo per Jebbar ma il pallone viene recuperato dal portiere avversario.

31’ Boloca stende Lombardo e regala una punizione potenzialmente pericolosa per gli ospiti. Sugli sviluppi, punizione precisa verso la porta, ma troppo lenta per impensierire Facchetti.

24’ Occasione anche per Lombardo, conclusione dal limite di pochissimo a lato.

21’ Grandissima prova di forza di Nesci che riesce a tenere il pallone, serve Likaxhiu che crossa e mette in mezzo il pallone per Di Stefano, pallone a lato di poco.

16’ Jebbar prova il tiro a giro, il suo marchio di fabbrica, palla a fuori di pochissimo.

6’ Prima Masetti e poi Di Stefano con il doppio tentativo, Adornato si immola con un doppio salvataggio.

5’ Boloca centra la porta mettendoci la testa, ancora molto reattivo Adornato che blocca.

3’ Tiro di Lombardi, pallone che esce e sfiora il palo.

2’ Primo tiro in porta per gli ingauni, tiro cross di Masetti bloccato da Adornato.

1’ Si comincia, palla per l’Albenga.

Primo tempo

Albenga: 22 Facchetti, 4 Boloca, 37 Masetti, 7 Colantonio, 20 Jebbar, 24 Di Stefano, 28 Tesio, 29 Likaxhiu, 48 Berretta, 55 Nesci, 10 Esposito. A disposizione di mister Fossati ci sono: 12 Dottore, 11 Nacci, 16 Giudice, 77 Chiappino, 21 Massoni, 14 Moscatelli, 8 Castiglione, 31 Destito L, 33 Destito S.

Lavagnese: 1 Adornato, 2 Sanguineti, 3 Lupinacci, 4 Avellino, 5 Giammaresi, 6 Soplantai, 7 Mulattieri, 8 Berardi, 9 Righetti, 10 Lombardi, 11 Lionetti. A disposizione di mister Ranieri ci sono: 12 Ragher, 13 Vannucci, 14 Masini, 15 Scremin, 16 Kruhs, 17 Suarato, 18 Garrone, 19 Magazzù, 20 Villa.

Arbitri dell’incontro il signor Palumbo della sezione di Bari, coadiuvato da Corbetta e Vora della sezione di Como.

Albenga. Si prospetta una partita interessante per la squadra di Fabio Fossati, la quale dopo un filotto di partite piene di risultati utili ha avuto la prima battuta d’arresto dopo il Ligorna: perso per 1 a 0 contro il Bra in trasferta. Una sconfitta arrivata su un campo difficile, dove la squadra non è riuscita ad esprimere il proprio calcio. Oggi affronteranno la Lavagnese, stessi colori sociali e stesso percorso, dall’Eccellenza alla Serie D, tranne per un particolare, i lavagnesi ne hanno avuto accesso tramite playoff. Oggi si rincontreranno al Riva, nell’ultimo confronto la squadra dell’ex Marinelli era uscito vittorioso per 3 a 2.