Prima Categoria. Il “Delfino” vincente è del Millesimo: la capolista batte anche l’Andora

ANDORA 0 VS MILLESIMO 1 (30’ Delfino)

96’ Termina qua il match, il Millesimo mantiene il primato in classifica.

93’ Fuori Villar per Franco.

90’ Guardone prova il tiro da fuori, conclusione fuori di pochissimo. Assegnati 4 minuti di recupero.

85’ Cambio per gli ospiti: fuori Bove per Seccafen.

84’ Ammonito Bove per un intervento senza fronzoli ai danni di Colavito.

80’ Altro cambio per Macchia: fuori Quinonez per Salvatico.

79’ Punizione dalla trequarti per l’Andora. Pallone bellissimo in mezzo ma nessun giocatore di casa va sul pallone, se non Castiglia che agguanta la sfera.

73’ Cambio anche per Macchia: fuori Delfino, autore del gol, dentro Rovere.

72’ Calcio d’angolo per l’Andora, Greco incorna ma non riesce a trovare la porta. Intanto Rattalino opera il cambio: fuori Avignone per Tahiri.

68’ Punizione insidiosa per l’Andora dalla trequarti, opportunità sprecata.

66’ Franco ci mette una pezza al posto di Rossi e salva un gol fatto sulla linea. Tora, entrato benissimo in partita, vede Morielli sul secondo palo e prova a servirlo. Arrivato lungo sul pallone, prova il contro cross per Torra che incorna perfettamente verso la porta ma trova il piede di Franco a respingere il pallone.

63’ Cambi anche per il Millesimo: fuori Siri per Torra.

62’ Vittori risponde dalla distanza a Guardone. Pallone alto di pochissimo.

60’ Guardone tenta il colpo dalla distanza, tiro leggermente a lato.

58’ Primo cambio di gara per l’Andora: fuori Botte per Battuello.

52’ Ammonito Costamagna per alcune parole di troppi nei confronti del direttore di gara.

47’ Grandissimo salvataggio di Rossi che smanaccia una palla velenosissima. Siri vede la corsa di Bove e utilizza la sua sovrapposizione, il terzino è bravissimo a crossare di prima e a servire Quinonez che si trovava da solo in area. Incornata violenta sul primo palo e parata miracolosa di Rossi.

45’ Ricomincia il match, palla per il Millesimo.

Secondo tempo

47’ Finisce qua il primo tempo, Millesimo in vantaggio.

46’ Ammonito Delfino per un brutto fallo ai danni di Avignone. Intervento scomposto e fuori tempo che regala una punizione a poco dalla fine del primo tempo.

45’ Assegnati due minuti di recupero.

43’ Ammonito Rattalino per un diverbio con il direttore di gara.

41’ Bellissima incursione di Ndiaye, cross preciso per Bove che si era inserito e per pochissimo non trova il raddoppio.

35’ Villar tenta la botta da 25 metri, euro gol quasi sfiorato.

30’ Azione monstre e gol ancora più incredibile di Delfino! Spazzata dalla difesa raccolta da Quinonez che stoppa, uno due col tacco raccolto da Vittori, passaggio al centro del campo per Delfino che prova la conclusione. Tiro potente dritto per dritto sotto sette destro, Rossi sfiora il pallone ma un tiro simile non si può parare. 0 a 1 Millesimo.

22’ Villar si mangia la possibilità di portare in vantaggio il Millesimo. L’1 a 0 si è spento sul palo sinistro della porta.

21’ Rigore per il Millesimo, Villar si è preso

20’ Villar calcia in porta dalla distanza e Rossi devia verso il calcio d’angolo.

15’ Ammonito Di Mattia per un fallo su Greco. Ammonito anche Macchia per le proteste troppo veementi per l’ammonizione e per il fallo in se, visto che il contrasto è avvenuto sotto la sua panchina.

4’ Ancora pericoloso Villar, recupero palla a centrocampo e gol della domenica tentato. Il 10 giallorosso aveva notato Rossi fuori dei pali e aveva provato il gol alla Dimarco.

3’ Subito azione pericolosa per il Millesimo. Villar alza la testa e vede il taglio di Siri, stop e calcio da pochi passi che si spegne sul fondo.

2’ Subito punizione per l’Andora, tiro centrale e di facile interpretazione per Castiglia.

1’ Si comincia, calcio d’inizio vinto dagli ospiti.

Primo Tempo

Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, ecco le formazioni ufficiali:

Andora: 1 Rossi, 2 Avignone, 3 Modesti, 4 Pollio, 5 Costamagna, 6 Franco, 7 De Boni, 8 Guardone, 9 Greco, 10 Botte, 11 Colavito. A disposizione di mister Rattalino ci sono: 12 Loiacono, 13 Furlanetto, 14 Trevia, 15 Aicardi, 16 Gorlero, 17 Amico, 18 Tahiri, 19 Ciornei, 20 Battuello.

Millesimo: 1 Castiglia, 2 Bove, 3 Ndiaye, 4 Vittori, 5 Molinari, 6 Di Mattia, 7 Morielli, 8 Delfino, 9 Quinonez, 10 Villar, 11 Siri. A disposizione di mister Macchia ci sono: 12 Casanova, 13 Negro, 14 Bertuzzo, 15 Ferri, 16 Franco, 17 Salvatico, 18 Seccafen, 19 Torra, 20 Rovere.

Arbitro dell’incontro il signor Martin Virgilio della sezione di Imperia.

Andora. Buongiorno a tutti cari lettori e benvenuti alla webcronaca LIVE di Andora vs Millesimo. Ci aspetterà una sfida avvincente, giocata sicuramente a viso aperto visto quello che i due club si giocheranno sul campo. La squadra di Rattalino non sta mantenendo i risultati della scorsa stagione e non riesce ad essere incisiva in campo: solamente 3 vittorie e 2 pareggi a reti bianche nelle ultime 10 partite di campionato, ultima partita persa per 3 a 1 contro la Baia Alassio, una delle forze del campionato. Le api alassine, nell’anticipo di ieri sera, si sono imposte al Riva contro il Vadino, raggiungendo proprio il Millesimo in vetta alla classifica. La squadra della Val Bormida, invece, è sicuramente la squadra ceh più sta stupendo in questa stagione. Un organico altamente migliorato con giocatori di livello, una se non la squadra da battere per assicurarsi la vittoria finale. Oggi si recheranno al Marco Polo di Andora per cercare di consolidare il primo posto, basterebbe un pareggio per allungare a +1 sulla squadra di Sardo, +3 ovviamente se arrivasse la vittoria.