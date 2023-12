Calcio, Millesimo. Ecco Alessandro Greco dalla Spotornese

Millesimo. Anche il Millesimo ha operato sul mercato invernale. Come dichiarato da Macchia nel dopo partita di domenica contro l’Andora, Alessandro Greco (non l’attaccante andorese ma il centrocampista ex Vado e Varazze) si unirà alla squadra della valbormidese. Arriva dalla Spotornese e non sarà ne la prima apparizione nella Prima Categoria “A” ne in Val Bormida, il giocatore aveva già indossato una divisa giallorossa, quella dell’Altarese.

Ecco il comunicato del club:

“L’Asd Millesimo Calcio è lieta di annunciare ufficialmente l’arrivo di Alessandro Greco, forte centrocampista classe ’99 proveniente dalla Spotornese.