Calcio. Marinelli: “Non sarò il prossimo presidente del Savona”

Simone Marinelli ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dal significato molto chiaro. Non c’è l’intenzione di tornare nel calcio dell’ex presidente dell’Albenga, nemmeno nel suo Savona con cui è riuscito a concludere un accordo di massima per la cessione del marchio con l’attuale proprietario Massimo Cittadino

“Piccola precisazione: che Savona sia una città dove chiunque si senta in grado di dire la sua è risaputo, ma ora credo si stia esagerando a parlare del sottoscritto“ Questo l’incipit del messaggio.

Che continua così:

“Tant’è che anche dagli U.S.A. devo perdere del tempo per specificare e smentire leggende metropolitane, che chiamerei più semplicemente cazzate di gente che non ha nulla da fare.

-Non comprerò nessun titolo sportivo della Vadese Calcio (a parte che non è in vendita credo).

–Nessuno sta lavorando per me ad un settore giovanile per il prossimo anno.

–Non sarò il prossimo presidente del Savona Calcio.

BASTA DAI SU.

Ho già detto in varie dirette locali che ho un accordo con il signor Cittadino per riprendere il marchio e portarlo a Savona punto.

Ho già detto mille volte che se qualcuno vuole il marchio lo accompagno io personalmente a Roma per prenderlo, ma nessuno e sottolineo NESSUNO mi ha contattato manco indirettamente per essere accompagnato all’acquisto.

Sono fuori dal calcio e sto benissimo così come la maggioranza della gente locale ha sempre sognato, non mettete più notizie false in giro perché poi dovrà occuparsene il mio legale come già sta facendo con tutte le diffamazioni social subite nei mesi scorsi”.

Poi un chiaro riferimento al Città di Savona in chiusura: “C’è una società che si e proclamata lei stessa il Savona Calcio che sta facendo molto bene, sostenetela invece che cercare scoop di quartiere che non esistono”.