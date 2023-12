Calcio. La Baia Alassio Auxilium brinda con Perrier decisivo contro il Vadino: “Contentissimo, Sardo crede in me”

Albenga. Sabato all’Annibale Riva è andato in scena lo scontro diretto per le prime posizioni tra il Vadino di Giunta e la Baia Alassio Auxilium di Sardo. A spuntarla sono state le vespe alassine, con il gol decisivo segnato nel primo tempo. L’autore è un ragazzo del 2002, proprio di Albenga, che quest’anno sta cercando di fare quello step per emergere più concretamente: la zampata di Simone Perrier fa “brindare” i gialloneri per la vittoria del match.

“Una partita decisa da un episodio e per fortuna è stato a nostro favore – dichiara il giovane ingauno -. Sono contentissimo del gol, per una punta è essenziale segnare. Tornare al Riva é stato bellissimo, ci ho passato due anni fantastici. Vincere un derby decidendo il risultato è stato il mio obiettivo durante la settimana precedente, ma il pensiero come domenica scorsa si è rivolto in primo luogo a ‘Fuma’. Il mio unico dispiacere è di non essere andato dai nostri fantastici ultras ad esultare, ma ci sarà il modo per farmi perdonare”.

Un ambientamento repentino ad Alassio dovuto ad un gruppo squadra che lo ha accolto sin da subito: “Nonostante la brutta retrocessione dello scorso anno, la maggior parte è rimasta fedele alla maglia. Questo la dice lunga sui ragazzi che siamo. Anche la dirigenza ci cerca di accontentare in tutti i modi e siamo tutti entusiasti di quello che stiamo facendo“. E per Enrico Sardo ci sono parole di grande stima: “Una persona fantastica che ha creduto in me più di chiunque altro. Proprio per questo ho scelto la Baia. Ha capito che tipo di giocatore sono, trovando il modo per farmi rendere al meglio sia quando gioco da solo sia quando gioco con Rossignolo, con cui ho trovato grande intesa”.

Un percorso di crescita che si sta sempre più concretizzando. Quattro reti segnate sono un numero che lui stesso punta ad incrementare di partita in partita: “Riconosco che sono migliorato tanto e continuerò a lavorare sodo per arrivare più in alto che posso. Anche se tutti sappiamo che sarà tosta c’è entusiasmo, soprattutto dopo la partita con il Vadino. Chi per un motivo chi per un altro, abbiamo tutti voglia di rivalsa dallo scorso anno. Vogliamo giocare per vincere il campionato“.