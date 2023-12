Calcio. Ivan Monti sull’altalenante esperienza al Finale: “Non un fallimento ma un insegnamento”

Finale Ligure. “Sono molto preparati sotto tutti i punti di vista, ma non avevo dubbi conoscendo il mio amico Ivan Monti, che ho sentito anche questa mattina. Purtroppo Ivan ha avuto sfortuna ma se sono arrivato io vuol dire che le cose non andavano nel modo giusto. Ora dobbiamo lavorare e cercare qualche motivazione in più ma non è stata tutta responsabilità dell’allenatore. Monti è sempre stato un personaggio carismatico anche quando giocava però, probabilmente, è successo qualcosa che non ha consentito alla squadra di esprimere il proprio valore”.

Così aveva dichiarato Andrea Biolzi nella sua prima intervista da allenatore del Finale, subentrato proprio a Monti dopo le dimissioni da lui presentate dopo la brutta sconfitta contro la Campese. L’ormai ex mister giallorossoblù ha ringraziato pubblicamente Biolzi per le parole: “Ho un bellissimo rapporto con Andrea visto che è stato mio allenatore e ho collaborato con lui a Ceriale. Mi spiace per me ma, per come sono andate le cose, sono contento che ci sia lui ad allenare“.

Come sono andate le cose, preliminarmente, lo si può evincere dalla sola osservazione della classifica. Il Finale si trova in piena zona playout a quattordici punti, mentre la zona playoff ne dista otto. I primi cinque posti rappresentano l’obiettivo stagionale societario per ripartire dopo la retrocessione dello scorso anno dall’Eccellenza.

Ed è lo stesso Ivan Monti a raccontare quelle che sono state le principali difficoltà nel periodo della sua gestione: “La mancanza di continuità è un dato di fatto. Ciò che più ha stupito è di aver interpretato bene le partite contro squadre quotate, mentre con quelle di medio/bassa classifica abbiamo fatto fatica. Celle Varazze e Praese due pareggi, Sestrese e Carcarese due vittorie. Mentre con la Campese avevamo perso, così come Bragno e Ceriale. Con il Pontelungo, tra le prime della classe, non abbiamo neanche giocato la partita. Il percorso è stato troppo altalenante per risultati e prestazioni, quindi non va bene e nel calcio così non si va da nessuna parte. Può anche essere che si siano fatte delle valutazioni iniziali sbagliate visto questo andamento. Adesso spetta alla società e a Biolzi cercare di capire dove intervenire. Però la squadra è giovane, tecnica e corre, quindi valida“.

“Nessuno ha remato contro – sottolinea Monti -. Quando mancano i risultati, soprattutto a ridosso della finestra di mercato, è normale che manchi anche un po’ di fiducia in ciò che sta facendo l’allenatore. Però anche quest’ultimo riscontra difficoltà nella sua gestione. E proprio per questo motivo ho voluto essere corretto, per salvaguardare un gruppo squadra così giovane, cercando di dare una scossa in generale per portare nuove motivazioni. Per me era difficile farlo quindi ho preferito agire così. Ma penso che se non mi fossi dimesso io, andando avanti in quel modo, prima o poi ci avrebbe pensato la società proprio per i motivi che ho spiegato prima. Gli obiettivi di inizio stagioni erano ben diversi dall’attuale classifica”.

Il rapporto tra la società finalese e il tecnico, tuttavia, non si è affatto deteriorato. Anzi permane la medesima stima reciproca: “Non ho mai riscontrato alcun contrasto. Si tratta di un ambiente con persone eccezionali dove hanno tenuto duro finché si è potuto. La sfiducia senza risultati è normale che ci sia, non c’è niente di strano. Fuori dal campo il rapporto è ottimale ci siamo lasciati splendidamente e, come ho detto loro, questo non deve intendersi per forza come un addio, ma può essere un arrivederci“.

“Io non lo ritengo un fallimento, ma un insegnamento“. Così Monti vuole ricordare la sua metà stagione al Felice Borel: “Questa è tutta esperienza che entra nel mio bagaglio personale. Sicuramente ho fatto degli errori e ce ne saranno anche in futuro. Il calcio è la mia passione. Andrò a vedermi partite e varie tipologie di allenamenti per tenermi aggiornato. Vedremo cosa riserverà il futuro per me”.