Calcio, il presidente della Cairese Fabio Boveri diventa anche vicepresidente del Novara

Nuova avventura per il presidente della Cairese Fabio Boveri. L’imprenditore piemontese infatti è stato nominato vicepresidente del Novara. L’obiettivo sarà rilanciare le sorti del club che al momento si trova all’ultimo posto nel Girone A della Serie C. Insomma, se con i gialloblù la Serie D è l’obiettivo da raggiungere con il Novara è il pericolo da scongiurare.

Il comunicato stampa della società

Ad una settimana esatta dall’atto notarile che ha sancito il passaggio di proprietà delle quote del Novara FC, la nuova compagine societaria si è presentata oggi a tifosi e media locali in una sala stampa dello stadio Piola gremita per l’occasione.

Gli onori di casa li ha fatti Pietro Lo Monaco, nuovo direttore generale, che ha espresso subito il proprio pensiero, prima di introdurre i relatori seduti al tavolo con lui: “Dobbiamo pensare prima a salvare la squadra, se si è ultimi delle problematiche ci sono. Nel più breve tempo possibile dobbiamo andare a sistemare il Novara per tirarlo fuori da questa situazione, dopodiché andremo a progettare quello che è nella testa di tutti noi: un Novara solido, affidabile dal punto di vista societario e che possa ambire a dei discorsi un pochino più ambiziosi degli attuali”.

Al centro del tavolo era posizionato Marco La Rosa, il nuovo presidente, le cui prime parole sono state: “Vi ringrazio per l’accoglienza, credo che questa possa essere una bellissima avventura. Sono orgoglioso di essere qui e sento una grande responsabilità per la storia calcistica di questa città”.

L’ultimo dei relatori a prendere parola è stato Fabio Boveri, uno dei soci che ha acquisito le quote della società e che rivestirà la carica di vicepresidente: “È un onore essere qua, speriamo di fare tutti insieme qualcosa di bello per questa piazza storica”.