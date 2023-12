Prima Categoria, il Città di Savona ritrova il primato solitario ma le inseguitrici si avvicinano. Rizzo: “Regalato un tempo, tutte le partite vanno affrontate al 100%”

Savona. La prestazione del Città di Savona nel derby odierno contro la Letimbro è stata a due facce: sottotono nel primo tempo, meglio nella seconda frazione. Ai biancoblù non sono bastate le reti di Rizzo e di Ferrara per riuscire a strappare tre punti che avrebbero permesso a Diroccia e compagni di approfittare dei passi falsi di Multedo e Masone.

La classifica al momento parla chiaro e, dopo il 2-2 odierno, vede il Città di Savona ancora primo da solo con le inseguitrici (Albissole, Borgio Verezzi e Multedo) racchiuse in tre punti.

“È stata una partita dura e tosta – ha dichiarato Rizzo -, lo sapevamo. C’è poco da dire, oggi purtroppo abbiamo regalato un tempo ai nostri avversari. Nella seconda frazione si è visto tutt’altro. Si va avanti, tutte le partite vanno affrontate al 100% contro qualunque avversaria”.

Il centrocampista arrivato in estate partita dopo partita si sta confermando cecchino infallibile dagli undici metri: “Non ho nessun segreto. Quando mi presento sul dischetto cerco di colpire bene la palla tenendo la testa libera”.

Il prossimo impegno dei biancoblù sarà contro la Vadese di mister Monte, questa mattina sconfitta di misura dall’Albissole dopo aver mostrato una buona prestazione: “Andremo ad affrontare un’altra partita molto dura. Dovremo lavorare intensamente in settimana. Sarà una gara tosta a livello mentale”.

Infine Rizzo ha delineato le caratteristiche della squadra che, a suo parere, al termine della stagione potrebbe prevalere sulle dirette concorrenti: “A vincere sarà la squadra che lavorerà meglio a 360 gradi durante l’anno. Tante volte vediamo squadre prendere giocatori e poi non vincere i campionati. Vincerà chi lo vorrà veramente. Sapevamo che il Borgio Verezzi è squadra forte e attrezzata per stare nelle prime cinque, vederlo in alto non ci sorprende”.