Calcio giovanile, sarà la Liguria a rappresentare l’Italia alla Uefa Region’s Cup 2024

Genova. La Liguria sarà protagonista alla UEFA Region’s Cup 2024, l’evento organizzato dall’Uefa al quale partecipano 32 nazioni europee. La competizione è riservata alla categoria “amateurs” e la Liguria sarà in gara grazie alla vittoria del Torneo delle Regioni juniores conquistata quest’anno in Piemonte.

Giovedì prossimo a Nyon, in Svizzera, si svolgerà il sorteggio per la composizione dei quadrangolari eliminatori. A rappresentare la Liguria sarà il presidente del Comitato regionale Lnd, nonché vicepresidente nazionale, Giulio Ivaldi. Al suo fianco Mariangela D’Ezio e Marianna Nappo, in rappresentanza della Segreteria Nazionale LND.

Il Torneo si disputerà alla fine del mese di agosto 2024. Per la Liguria è un ulteriore, importantissimo riconoscimento dopo la grande edizione del Trofeo delle Regioni 2023 in cui la selezione ligure Juniores ha centrato una storica vittoria, affiancata dal bellissimo “bronzo” della selezione femminile. Non solo. La Liguria sarà protagonista alla UEFA Region’s Cup 2024 dopo aver vissuto un’ulteriore grande esperienza.