Calcio, Finale. La panchina va ad Andrea Biolzi

Finale Ligure. Ieri le quotazioni erano alte, oggi invece la conferma è arrivata direttamente dal presidente Candido Cappa. Andrea Biolzi è il nuovo allenatore del Finale, che oggi dirigerà la prima seduta di allenamento settimanale in vista della trasferta di Ventimiglia.

“La società annuncia che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a partire da oggi ad Andrea Biolzi – comunica il sodalizio sui suoi canali social -. Allenatore con anni di esperienza alla guida di Albenga e Ceriale, nella scorsa stagione ha condotto il Taggia alla salvezza in Eccellenza. Ad Andrea tutto lo staff del Finale FC augura buon lavoro e di raggiungere gli obiettivi prefissati“.

Una figura d’esperienza in una situazione di classifica che non sorride affatto ai finalesi. Al momento tredicesimo a soli quattordici punti, il Finale cerca la svolta per provare a risalire la china. Tra le tante panchine, a Ceriale nella stagione 2018/2019 è stato protagonista di una vera e propria cavalcata, prendendo i biancoblù all’ultimo posto con un certo distacco e salvandola ai playout quando in pochi se lo sarebbero aspettati. Qui la situazione è ben diversa, ovviamente, soprattutto con una possibilità di rientrare in corsa per i playoff che rimane sempre alla portata. Sono otto tuttavia i punti di distanza.

I finalesi, quindi, dovranno ritrovare quello spirito apparso perduto in questa prima parte di campionato. Un tecnico sanguigno per la causa giallorossoblù.