Calcio, Finale. Inizia la Biolzi-logia: “Per le prossime due partite mi accontento di sei punti”

Finale Ligure. “Per queste due partite con Ventimiglia e San Francesco Loano mi accontento di sei punti. Altrimenti ci alleniamo anche a Natale”. Parole dette con il sorriso ma che non nascondono affatto la voglia di far bene di un allenatore navigato come Andrea Biolzi. Questa mattina ufficializzato dal Finale come successore del dimissionario Ivan Monti, il tecnico ingauno ha guidato il primo allenamento settimanale in vista della trasferta di Ventimiglia.

Prima un colloquio con il gruppo, poi un’ora e mezza di osservazione per poter trarre una prima impressione sulla squadra: “Si può dire poco ora ma l’ho vista molto pimpante. Mi sono limitato a guardare alcuni giocatori e i relativi atteggiamenti. Sono molto preparati sotto tutti i punti di vista, ma non avevo dubbi conoscendo il mio amico Ivan Monti, che ho sentito anche questa mattina. Purtroppo Ivan ha avuto sfortuna ma se sono arrivato io vuol dire che le cose non andavano nel modo giusto. Ora dobbiamo lavorare e cercare qualche motivazione in più ma non è stata tutta responsabilità dell’allenatore. Monti è sempre stato un personaggio carismatico anche quando giocava però, probabilmente, è successo qualcosa che non ha consentito alla squadra di esprimere il proprio valore. Non merita questa posizione di classifica ma se c’è il motivo esiste e bisogna trovarlo“.

“Conoscevo uno tanti anni fa che poteva giocare a calcio rimanendo solo nel cerchio del centrocampo: ora fa l’allenatore e sono io“. Un messaggio chiaro ai suoi nuovi giocatori: “Devono capire che bisogna correre forte e con criterio. A questo momento del campionato per fare punti bisogna lavorare alla grande in settimana. La classifica non ci permette altre divagazioni: testa bassa e lavorare“.

La chiave nella “Biolzi-logia” è quella di ritrovare sempre più motivazioni da dare attivamente alla causa del Finale: “Una società con grande tradizione che è stata in Serie D e giocato in Eccellenza per anni. Quindi bisogna riemergere da una situazione un po’ difficile anche a livello mentale. Sono stato chiamato per fare questo lavoro e spero di poterlo fare nel miglior modo possibile. Qua ci sono tutte le condizioni, come allenarci alle tre di pomeriggio ed essere lasciati sereni. Ora ci vogliono i risultati e tutti quanti noi dobbiamo fare qualcosa in più“.