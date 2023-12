Calcio. Domenica da “fratelli del gol” per i Gasco: Giacomo e Filippo decisivi contro Voltrese e Multedo

I biancocelesti hanno espugnato il San Carlo di Genova, i rossoblù difendono il fortino del Comunale. Due vittorie importante per i rispettivi percorsi in Eccellenza e Prima Categoria. Il Pietra Ligure sale al nono posto per poter assestarsi ancora di più in classifica, mentre il Borgio Verezzi sale sul podio dietro a Città di Savona ed Albissole.

Ma che legame c’è tra queste due partite? Semplice, si trova nel cognome dei marcatori.

Giacomo Gasco (2001) a stendere la Voltrese per il Pietra, Filippo Gasco (1999) ad infiammare la sfida al Multedo dopo appena due minuti. I due fratelli hanno vissuto una bella domenica che in famiglia possono sicuramente raccontare con soddisfazione.