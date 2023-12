Calcio dilettanti: ecco le cinque partite da non perdere (e la polemica da tenere d’occhio)

Eccellenza (15^ giornata)

Cairese vs Taggia (Cairo, Brin, domenica ore 15)

L’inizio di stagione dei gialloblù è stata sotto alle aspettative. Alcune scelte del mercato si sono rivelate errate. La società ha poi accettato le dimissioni di mister Lepore spinto da una squadra che faticava a carburare. Il ritmo mantenuto con mister Riccardo Boschetto ha rimesso in carreggiata la squadra che ha raggiunto domenica scorsa il primo posto. In più, la società è tornata pesantemente sul mercato inserendo i gemelli Graziani, Anselmo, Mariani e Basso. Stando alla classifica le altre due capolista Campomorone (trasferta contro Genova Calcio) e Rivasamba (in casa del Pietra Ligure) hanno turni leggermente più complicati. Potrebbe essere una ghiotta occasione per trovare sotto l’albero il primato solitario.

Promozione “A” (15^ giornata)

Finale vs San Franceso Loano (Finale, Borel, domenica ore 15)

Domenica scorsa la San Francesco Loano capolista ha patito la prima sconfitta stagionale, per mano della Sestrese. Come reagirà la squadra di mister Cattardico? Lo si scoprirà in occasione della partita contro il Finale, prima casalinga della gestione Biolzi. I giallorossoblù ne vengono dal buon pareggio per 0 a 0 nella difficile trasferta di Ventimiglia.

Prima Categoria “A” (13^ giornata)

Vadino vs Andora (Albenga, Riva, sabato ore 20,45)

All’Andora servono punti per accorciare verso la zona playoff. Con tre punti contro il Vadino la formazione di Rattalino riuscirebbe ad accorciare portandosi a 4 punti dal quarto posto (penultimo utile per gli spareggi promozione) occupato proprio dagli avversari di sabato sera. Dal canto suo, il Vadino avrebbe la possibilità di consolidare la posizione e magari rosicchiare qualche punto alle prime della classe in caso di passo falso.

Prima Categoria “B” (13^ giornata)

Città di Savona vs Vadese (Albissola, Faraggiana, sabato ore 15)

Gli Strisicioni possono laurearsi campioni d’inverno. La Vadese è a caccia di una vittoria che potrebbe dare una svolta anche simbolica alla propria stagione. Entrambe le squadre potrebbero schierare i primi acquisti del mercato dicembrino.

Speranza vs Borgio Verezzi (Savona, Santuario, domenica ore 15)

L’ascesa del Borgio Verezzi è vertiginosa. Carparelli e compagni si sono portati a -2 dalla vetta della classifica e ora sono nel lotto di squadra che sembrano in grado di lottare per la promozione diretta. Lo Speranza è a un punto dal quinto posto occupato dal Masone, ovvero l’ultimo valido per disputare i playoff. I rossoverdi hanno subito un brusco stop contro l’Old Boys Rensen dopo quattro risultatati utili consecutivi. Una vittoria di prestigio darebbe ulteriore slancio alla squadra di mister Davide Girgenti.

LE CLASSIFICHE PRIMA DELL’INIZIO DEI MATCH

Postilla. Arbitri e buoi dei paesi tuoi?

Si placherà la polemica sulle “origini” degli arbitri? La questione sta emergendo nelle ultime settimane. In particolare, gli sfoghi del Masone prima e del mister del Multedo verso arbitri savonesi. Ma non sono mancati anche in passato o in altre categorie – l’ultima la punzecchiatura di Cattardico post San Francesco Loano vs Sestrese – episodi all’inverso con savonesi impegnate contro genovesi arbitrate da direttore di gara del capoluogo.

Da qualche anno ormai le designazioni non tengono più conto del criterio territoriale. Il motivo principale è il risicato numero di direttori di gara ma anche in caso di abbondanza di arbitri sarebbe abbastanza surreale pensare che un direttore di gara qualsiasi decida di arbitrare peggio per favorire la squadra della propria provincia. Che poi, conoscendo un po’ la realtà Ligure, siamo sicuri che un ipotetico arbitro di Genova Nervi abbia a cuore le sorti delle squadre della zona tra Sestri Ponente e Voltri? Senza contare le rivalità di quartiere. Siamo sicuri che un arbitro di un paese X della Val Bormida tenga particolarmente a favorire le squadre del paese vicino? Agli arbitri interessa far bene per se stessi e se proprio vogliamo essere maliziosi, allora forse l’antipatia va più verso il “nemico” del paese o quartiere vicino rispetto alla squadra di cui nessuno si conosce.

Sia chiaro, la critica ai direttori di gara è legittima. Non sono volontari (come molti giocatori/dirigenti/allenatori non sono del tutto dilettanti visti certi senza dubbio meritati compensi) e quindi ci sta che si sollevino questioni quando si reputa una direzione non all’altezza. Ma il criterio provinciale sembra un po’ una forzatura.