Calcio. Da mezzala a giovane bomber, la crescita del loanese Edoardo Totaro: “Alla San Francesco tengo tantissimo”

Loano. Con 43 gol segnati, la San Francesco Loano è la squadra più prolifica del girone d’andata della Promozione. I campioni d’inverno, infatti, possono contare su un attacco particolarmente pungente e qualitativo. E all’interno del reparto c’è un giovane che sta continuando a sfodererare prestazioni importanti ed impreziosire il suo tabellino personale. Da centrocampista ad attaccante, un cambio di ruolo vincente per Edoardo Totaro che lo porta ad essere l‘attuale capocannoniere del campionato.

Con la doppietta contro il Finale nel 5-0 di domenica, il classe 2004 si è rifatto con gli interessi dopo il calcio di rigore sbagliato al terzo minuto di gioco: “Abbiamo indirizzato la partita dalla nostra parte sbloccandola con un gol del nostro capitano (Alessio Auteri). Sicuramente al Borel si è vista la qualità della squadra, che sul nostro campo molte volte non si riesce. Sono contento di aver segnato nuovamente, era da tre partite che non succedeva. Classifica marcatori? Mi fa molto piacere essere davanti però non sono una persona che si basa su questi dati. Punto a divertirmi con i compagni, poi se trovo il gol sono contento”.

Una prima parte di stagione prorompente per i rossoblù. Su quindici partite, sono undici le vittorie con cinque pareggi ed una sola sconfitta. “Non mi aspettavo tutto questo successo – confessa -. Mi trovo veramente bene con questo gruppo ed il trucco è quello di essere amici anche fuori dal campo. Noi lo siamo. Con Cattardico c’è un ottimo rapporto, una brava persona ed un gran mister”.

Così come lo è il percorso di crescita dello stesso Totaro negli ultimi tre anni: “Il duro lavoro paga sempre. Mi sono sempre impegnato negli allenamenti dando il massimo. Il cambio di ruolo di quest’anno pensato dal mister è stato importante per farmi dare un contributo davanti. Prima ero una mezz’ala e ora in attacco mi trovo bene. Il reparto offensivo è un tutt’uno perché non stiamo a guardare chi segna ma vogliamo semplicemente buttare la palla dentro per vincere le partite“.

“Alla San Francesco tengo tantissimo“. Parole di un ragazzo di Loano che, dopo la promozione di due anni fa con Enrico Sardo, sogna di ripetersi provando a dare un contributo rilevante: “Siamo primi, non vedo perché non doverci provare. Il mio obiettivo personale è quello di fare bene, divertendomi con la squadra. Farmi notare? Non voglio spingermi troppo e non mi interessa pensarci. So che è una fase in cui bisogna pensare anche ad un salto, quindi è normale che io voglia puntare a livelli un po’ più alti. Ma per me il calcio è anche tanto divertimento“.