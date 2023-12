Calcio, Città di Savona. Esposito: “Bravi nell’intepretare le fasi della partita”. Idea Siri per la porta

Tre le certezze del calcio biancoblù delle ultime stagioni c’è Matteo Esposito. L’esterno classe 1999 sottolinea l’importanza del pareggio 0 a 0 contro l’Albissole, che permette al Città di Savona di rimanere in testa alla classifica.

L’inizio della partita è stato nettamente di marca albisolese, con gli striscioni che sono venuti fuori alla distanza: “Siamo stati bravi a interpretare bene la partita e a mettere in campo ciò che abbiamo provato in settimana – commenta -. Abbiamo sofferto un po’ troppo all’inizio ma poi siamo pian piano venuti fuori. Era importante non perdere. C’è stata una cornice di pubblico spettacolare, le due tifoserie meritano palcoscenici diversi. Proveremo a chiudere al primo posto ma il campionato non si vince a dicembre“.

Lato mercato, il primo tassello a essere sistemato dovrebbe essere quello del secondo portiere. Alle spalle di un Bova che si sta dimostrando super, dovrebbe arrivare il classe 1997 Gabriele Siri, che nelle ultime stagioni ha legato il suo nome al Plodio. Non è ancora ufficiale ma le parti in causa sembrano essere molto vicine.