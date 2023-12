Calcio, Bragno battuto a Ceriale. Adami: “Dobbiamo maturare, giovane età non sia alibi”

Ceriale. La prestazione c’è stata, come sottolinea Simone Adami, ma il Bragno contro il Ceriale ha fatto una serie di errori banali che sono costati caro per il loro risultato finale: vincono 3-1 i ragazzi di Davide Brignoli che ora superano in classifica proprio i valbormidesi.

“Purtroppo è tutto l’anno che regaliamo dei gol – dichiara infatti il tecnico -. C’è stata la reazione nel secondo tempo allo svantaggio e, come succede sempre, quando troviamo il pari pensiamo che la partita finisca lì. Invece mancavano trentacinque minuti e ci hanno fatto due gol in quattro minuti. Probabilmente sul primo gol c’è una gomitata su Laudando che difendeva palla ma questo è un altro discorso. Poi abbiamo creato nuovamente tanto, però bisogna concedere meno ma probabilmente abbiamo dei limiti“.

Adami vuole allontanarsi dal discorso legato alla giovane età del collettivo: “Se vogliono avere una carriera davanti capire che bisogna giocare sempre per 95 minuti. Ingiusto dire sempre che la squadra è giovane e che sia esclusivamente per questo motivo che ha limiti. Queste situazioni sono successe diverse volte, bisogna maturare. Se mi aspetto qualcosa dal mercato per portare più esperienza al gruppo? Magari ma non credo ci siano le possibilità per poterlo fare“.