Calcio, Borgio. Si dimette Fabrizio Tuninetti: “Motivi personali. Auguro alla squadra di raggiungere l’obiettivo”

“Comunico le mie dimissioni da ds del Borgio Verezzi“. Questo l’annuncio inaspettato di Fabrizio Tuninetti, come un fulmine a ciel sereno durante un inizio di stagione assolutamente positivo dei borgesi. Quinto posto in campionato, in piena zona playoff quindi, dopo una convincente campagna acquisti estiva.

“Una decisione presa per motivi personali – spiega l’ormai ex direttore sportivo rossoblù – che non potranno farmi proseguire per diversi mesi con la mia presenza. Non riuscirei a svolgere al meglio il mio compito“.

Sono tanti i ringraziamenti: “Voglio ringraziare la società del presidente Fabio Cordiale e soprattutto i mister Adriano Lovazzano, Fabio Vaccari e Umberto Di Tonno, con i quali ho passato dei momenti bellissimi, pieni di entusiasmo e specialmente con molta sintonia. Poi tutti ma proprio tutti i ragazzi della Prima Squadra, ragazzi fantastici in tutti i sensi. Anche con loro ho avuto una grande sintonia e molto dialogo. Voglio augurare a loro di raggiungere l’obiettivo che si sono posti. Se lo meritano con tutto il cuore“.