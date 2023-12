Calcio, Borghetto. L’ambizione di Edmondo Perrone: “Puntiamo alla Prima Categoria, non vogliamo nasconderci”

Borghetto Santo Spirito. Imperiese e Borghetto 10, Pietra Ligure “b” 9, Real Santo Stefano e Bordighera 7, Villanovese 4, San Bartolomeo Cervo 3, Riva Ligure 2, Cisano 1, Polisportiva Matuziana 0.

La classifica parla chiaro: i granata dopo quattro giornate sono attaccati alla vetta del girone a di Seconda Categoria. E l’obiettivo generale è quello di non cambiare registro, soprattutto in una stagione dove tutto è stato pianificato nei minimi dettagli. Dal calciomercato, alla comunicazione del club e il propagarsi dell’ambizione in cui tutti quanti i tesserati credono fermamente.

“Sì, non ci nascondiamo: l’obiettivo è il salto di categoria – dichiara infatti Edmondo Perrone, mister del Borghetto -. Con società e dirigenza in questi anni abbiamo seminato molto, adesso è il momento di raccogliere. Sempre con la massima serenità, chi come noi fa calcio senza dare rimborsi a nessuno sa che è più difficile allestire squadre competitive. Entusiasmo, identità e appartenenza hanno fatto sì che tornassero da noi ragazzi che avevano fatto scelte diverse”.

Un bilancio quindi assolutamente positivo di questa prima parte di stagione: “Abbiamo allestito una rosa importante, sia per valore sia dal punto di vista numerico. Questo ci ha permesso di sopperire a qualche assenza di peso. Purtroppo non siamo riusciti a passare il turno in coppa e abbiamo subito una brutta rimonta a Riva Ligure, ma i ragazzi hanno risposto alla grande e abbiamo fatto tesoro dei nostri errori. Ora sono state aggiunte due pedine di assoluto livello: Nardulli è un giocatore di categoria superiore e Quartieri con la sua grinta darà sicuramente qualcosa in più al nostro reparto di centrocampo. Inoltre, sono due jolly e possono rivestire diverse posizioni: questo mi dà modo di arricchire il ventaglio di soluzioni a mia disposizione”.

“Fare calcio a Borghetto comporta tanti sacrifici, ma ci dà molta soddisfazione“. Dopo la fusione tra Soccer e Loano, i granata sono rimasti soli a fare calcio a Borghetto Santo Spirito. Perrone fa notare come il principale obiettivo collettivo, oltre il raggiungimento della Prima Categoria, sia la creazione di un ambiente sano e ludico: “Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che anche quest’anno sono diversi i ragazzi del settore giovanile che hanno completato la loro crescita e sono aggregati stabilmente con noi in Prima Squadra. Anche con l’amministrazione comunale il rapporto è ottimo. Speriamo al più presto di risolvere il problema della mancanza di un campo in sintetico. Il comune ha già partecipato a diversi bandi, la speranza è quella di potersene aggiudicare uno e risolvere finalmente questo problema”.