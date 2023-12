Calcio, Baia Alassio batte Vadino. Sardo: “Belli prima, concreti dopo. Mercato? Arrivano Praino ed Esposito”

Albenga. “Primo tempo belli, secondo tempo concreti“. Semplice ma molto chiaro il riassunto della partita di mister Enrico Sardo che, in virtù della rete segnata da Simone Perrier, riesce a battere il Vadino espugnando l’Annibale Riva. Ora la Baia Alassio ha riagganciato la vetta e attende il Millesimo, impegnato oggi in casa dell’Andora.

Il tecnico è assolutamente contento del percorso di miglioramento dei suoi ragazzi: “La squadra ha la dote di sapersi adattare ad ogni situazione. Per noi è un grande punto di vantaggio. Siamo molto contenti della prestazione e della posizione di classifica che rispecchia quello che abbiamo fatto fino ad adesso. La sconfitta di Millesimo ci ha dato forza. Ce la siamo giocata e siamo arrivati al martedì con la convinzione che possiamo giocarci le nostre carte per questo campionato fino alla fine. Non siamo partiti per vincere però siamo lì, quindi ci proviamo“.

Una situazione che sorride alle Vespe, non solo sotto l’aspetto di campo: “Daniele Taverna sta facendo un lavoro enorme di restauro. Si veniva da un’annata disgraziata. Vincere porta entusiasmo e siamo assolutamente soddisfatti del percorso societario e di squadra. Sinceramente non mi aspettavo di essere a questo punto già oggi. Mercoledì in coppa ho fatto giocare tanti ragazzi che ho impiegato meno. Sono stati commoventi: tutti hanno dato il massimo per vincere. Altroché partite che non servono a niente. Così posso capire che girandomi in panchina posso avere delle soluzioni”.

“Ha firmato Erri Praino e lunedì verrà ufficializzato Francesco Esposito – annuncia Sardo -. Dopodiché, salvo sorprese dell’ultimo minuto, rimarremo questi. Siamo già tanti e competitivi“.

Infine il consueto pensiero rivolto ad Andrea Fumagalli che, come esprime lo striscione dei tifosi alassini (“Forza Fuma!“), è atteso da tutti quanti i componenti della Baia: “È in miglioramento. L’incidente è stato talmente grave che i dottori non vogliono sbilanciarsi sui tempi di recupero. Anche questa situazione ci ha dato forza. Ogni partita che vinceremo sarà dedicata a lui e sono convinto che tra qualche settimana lo vedremo spuntare al campo“.