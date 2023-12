Calcio. Andora sconfitta dal Millesimo. Rattalino: “Ottima prestazione, peccato per il risultato. Capitani giovani? Solo sulla carta d’identità”

Andora. Arriva un’altra sconfitta per la squadra di Simone Rattalino, 0 a 1 contro il club più informa e favorito del campionato, il Millesimo. Un organico forte che nessuno è ancora riuscito a battere, ma la compagine andorese si è ben difesa durante tutto l’arco dei 90 minuti, sfiorando anche il pareggio in più di un’occasione. Nonostante gli sfavori del pronostico e un inizio tormentato, la squadra biancoblu ha tenuto testa alla squadra di Macchia, inserendo anche i due volti nuovi di questo mercato invernale, De Boni e Battuello arrivati dal Pietra Ligure. Per il primo è stato un vero e proprio esordio con la maglia del “delfino”, per il secondo è invece un esordio stagionale ma non assoluto, siccome ha già militato nelle passate stagioni nel club.

“Abbiamo ribattuto colpo su colpo – interviene Rattalino – contro una squadra che fa del palleggio e della qualità dei singoli la propria forza. A livello di applicazione siamo stati molto ordinati e precisi, concedendo poco campo agli avversari. E’ mancato solamente il gol del pareggio, loro l’hanno sbloccata con un super gol, noi abbiamo avuto qualche spunto importante per ribaltarla. Si inizia ad intravedere l’inizio di un percorso positivo“.

Un presidente che vuole ripartire dai giovani, lo dimostrano i due capitani del club. Fascia indossata da Botte, classe 2005 che, nel momento della sostituzione del giocatore, viene indossata da Guardone, classe 2006: “Abbiamo due giovani che lo dimostrano solamente sulla carta d’identità. Per me vale il lavoro svolto in settimana, che tu abbia 15 anni o 40, con me scendi in campo. Loro due giocano anche nella parte nevralgica del campo, la scelta di concedergli la fascia è stata presa di comune accordo con squadra e società, per dare un messaggio importante. I due ragazzi sono cresciuti ad Andora, è un segno tangibile di una nuova crescita“.

Fino a qua le prestazioni non sono mai state del tutto insufficienti, ma è sempre mancata quella scintilla utile per raccogliere più punti. Il mercato invernale potrebbe sopperire a queste mancanze con l’innesto di giocatori freschi e più affermati: “Di buono da queste gare mi porto la prestazione ed una squadra che mi ascolta e che lavora ogni giorno al massimo per uscire da questa prestazione. Gli innesti che avete visto e che vedrete arriveranno solamente per rinforzare il reparto offensivo, ci aiuteranno tantissimo“.