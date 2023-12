Calcio, Albenga. Santi Cosenza: “Ingressi in società? Tanti si sono avvicinati. Non ho bisogno d’aiuto ma di persone che sposino il progetto”

Albenga. Dopo le dimissioni di Fossati, in casa bianconera sono giorni di attesa per conoscere le mosse della società tra panchina, mercato ed eventuale riorganizzazione interna.

Il presidente Santi Cosenza, intanto fa un primo punto sulla situazione allenatore: “La scelta è importante quindi vogliamo scegliere con grande occuratezza. La promozione di Marzano? Lo stimo molto ma sarebbe stata una soluzione da traghettatore. Rimane il mister della Juniores che sta facendo un ottimo lavoro. Nella nostra lista ci sono 3/4 profili per sostituire Fossati“.

Poi ecco le prime mosse sulla rosa dell’Albenga. Cosenza annuncia la rescissione contrattuale con Esposito e Masetti e, al contempo, la permanenza in bianconero del capitano Venneri. “Rimarrà anche invariata l’ossatura della squadra – aggiunge il presidente -. Ci stiamo muovendo per due giocatori offensivi, un braccetto di sinistra e una mezz’ala di sinistra. Esposito e Masetti mi hanno ringraziato ma non se la sono sentita di proseguire”.

Qualche chiacchiera preliminare con alcuni esponenti interessati ad entrare in società, come preannunciato, è stata confermata proprio da Santi Cosenza: “Mercoledì ho avuto il piacere di vedere la partita con il signor Signorelli, ma ci sono stati interessamenti di tante persone che si sono avvicinate alla nostra realtà. Io non ho bisogno di aiuti, sia chiaro, ma di qualcuno che sposi il nostro progetto con convinzione. La poca correttezza del nostro sponsor di maglia ha fatto sì che si sia creata questa situazione di scombussolamento”. E la richiesta ai giocatori del primo dirigente bianconero, proprio su questo ultimo punto, sarebbe stata quella di ridursi l’ingaggio di una piccola cifra per sopperire a tale problema.

“Ci siamo lasciati bene con tutti coloro che hanno lasciato Albenga. Per me ora è come essere a luglio, dove dobbiamo riorganizzarci e faremo uscire un comunicato per rendere noto tutti i cambiamenti. Mi terrò dentro tutto quello che di buono è stato fatto, ma farò tesoro degli errori. Invece di essere al campo 24 ore su 24, responsabilizzerò più le figure dirigenziali. Sono sempre stato presente, dai Primi Calci alla Prima Squadra, ma ora inizia una nuova parte di stagione” conclude Cosenza.