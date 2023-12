Cairo, Lambertini: “Nel bilancio previsti interventi ai ponti, sintetico al Brin e illuminazione al campo da baseball”

Cairo Montenotte. Interventi a ponti e impianti sportivi, sono questi i punti principali su cui si basa il bilancio preventivo che sarà approvato domani mattina (ore 8:30) in consiglio comunale a Cairo.

“L’anno scorso – ricorda il sindaco Paolo Lambertini – non siamo riusciti ad approvarlo entro il 31 dicembre a causa della troppa fluttuazione dovuta al caro energia. Quest’anno invece riusciamo a votarlo prima della fine dell’anno. Ovviamente il bilancio è stato fatto in base alle entrate ‘standard’ senza tenere conto di potenziali finanziamenti che potrebbero arrivare nei prossimi tre anni”.

Per quanto riguarda lo sport, due gli interventi previsti nel bilancio: la realizzazione dell’illuminazione nel campo da baseball e la sostituzione del manto del campo da calcio dello stadio Cesare Brin da erba naturale a sintetico di ultima generazione. Progetti, entrambi, di cui si parla da alcuni anni, che non sono posticipati ai prossimi tre anni.

“Il progetto dell’illuminazione del campo da baseball è già pronto, non siamo riusciti a realizzarlo quest’anno a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. Ora però i prezzi sembrano essersi stabilizzati e lo abbiamo quindi spostato al 2024”. Grazie a questo intervento, il campo potrà essere utilizzato anche nelle ore serali e notturne.

Dovrebbe invece essere realizzato nel 2025 il sintetico nel campo principale del Cesare Brin, un intervento annunciato nel 2021, quando l’amministrazione comunale aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dopo la richiesta della Cairese: l’opera permetterebbe alla società di utilizzare il campo durante tutto l’anno e di metterlo a diposizione anche di altre associazioni sportive locali.

Ma non solo sport, tra gli interventi principali nel bilancio preventivo anche la messa in sicurezza di tre ponti: Italia 61, Aneti e Chinelli. Lavori che costeranno oltre 2,2 milioni di euro e saranno finanziati per la maggior parte da fondi regionali a cui si aggiunge anche un contributo del Comune. Più della metà saranno utilizzati per il ponte Italia 61, una della arterie nevralgiche del traffico cittadino, che sarà sottoposto ad un intervento piuttosto massiccio, ovvero l’innalzamento della campate per ripristinare il calcestruzzo. Il cantiere durerà 4 mesi, durante i quali il ponte sarà chiuso al traffico. “A breve verranno affidati i lavori, che dovrebbero iniziare tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio”, annuncia il sindaco Lambertini.

Durante il consiglio comunale verranno inoltre approvati l’Imu e l’addizionale Irpef per il 2024: “Non ci saranno variazioni rispetto agli ultimi anni”, assicura il primo cittadino.

Tra i punti all’ordine del giorno del parlamentino, anche l’approvazione dell’acquisto dei locali di corso Martiri che una volta facevano parte della discoteca “La Perla” e poi hanno ospitato un ristorante e un negozio di articoli per l’ufficio. “Il piano interrato – dichiara Lambertini – verrò adibito a magazzino e archivio del Comune, mentre al piano terrà la cucina verrà data in gestione alla Pro loco e sorgerà una sala polivalente per realizzare mostre, convegni, incontri. Un modo per valorizzare anche la zona di Cairo Nuovo, una zona viva dove sono presenti scuole, negozi, palestre. Per acquistare l’immobile il Comune spenderà 200mila euro, cifra che comprende anche le spese accessorie”, conclude Lambertini.