Cairo, Lambertini: “Da metà dicembre via al servizio navetta per la nuova sede dei medici di famiglia”

Cairo Montenotte. Da metà dicembre sarà attivo un servizio navetta per agevolare l’accesso dei pazienti ai nuovi ambulatori dei medici di famiglia, che da lunedì saranno operativi negli studi di corso Brigate Partigiane all’interno di Casa della Salute e non più in quelli di corso Dante. A dare la notizia è il sindaco Paolo Lambertini, rispondendo in consiglio comunale alle interrogazioni di Cairo in Comune.

La navetta partirà dal centro città, ma ancora non sono stati resi noti ulteriori dettagli: “Non sappiamo se le spese saranno a carico di Casa della Salute o dei medici e quale saranno gli orari del servizio”, spiega Lambertini dopo le domande poste dai consiglieri Giorgia Ferrari e Alberto Poggio.

Durante la seduta si è parlato anche della possibilità di trovare delle soluzioni alternative in una posizione più centrale e comoda rispetto alla nuova sede di Cairo Salute. Contro il trasferimento infatti sono state raccolte oltre 1400 firme: grazie alla petizione lanciata da Cairo in Comune, che le ha depositate durante il consiglio, e a quella promossa dal Partito Democratico di Cairo che ha portato il protocollo in Comune ieri mattina.

Ieri consiglio comunale molto partecipato

“È evidente che la scelta di spostare gli studi in corso Brigate Partigiane non sia considerata idonea o soddisfacente da 1400 cittadini, il Comune quindi deve intervenire per cercare di risolvere il problema”, sottolinea Alberto Poggio, consigliere di Più Cairo.

D’accordo anche Giorgia Ferrari, capogruppo di Cairo in Comune: “Dispiace che ci troviamo a discutere di queste interrogazioni a giochi già fatti, la minoranza doveva essere informata della situazione e degli sviluppi – sottolinea – Secondo noi sarebbe valsa la pena aprire un tavolo di discussione con medici e Asl per trovare una alternativa. Lo spostamento infatti crea disagi soprattutto alle persone fragili, i cittadini sono preoccupati, lo dimostrano le 1077 firme che abbiamo raccolto. Il Comune non può sempre trincerarsi dietro al fatto che non può fare nulla e non ha competenza specifica, la giunta deve farsi portavoce delle esigenze dei cittadini”. Ferrari poi evidenzia: “La navetta è una soluzione, ma è non la migliore. L’Asl aveva messo a disposizione dei medici di famiglia i locali dell’ospedale San Giuseppe, una struttura al momento sottoutilizzata, i mmg quindi potrebbero usufruire dei poliambulatori per realizzare un secondo studio e offrire un servizio in una posizione più centrale e comoda per chi ha difficoltà a spostarsi”.

Una soluzione che il sindaco assicura essere al vaglio dei medici di famiglia così come la possibilità di realizzare un ambulatorio attivo alcune ore alla settimana all’interno di Palazzo di Città, anche se al momento le due soluzioni non sono risultate idonee: “La possibilità di intervento da parte del Comune è molto limitata, ma anche in questo caso, come avvenuto in passato, abbiamo collaborato con Cairo Salute per cercare di trovare una soluzione. Ricordo ad esempio che gli ambulatori periferici esistono grazie all’intervento del Comune che provvede alle spese di gestione e che abbiamo mediato per mettere d’accordo il prioritario dei locali di corso Dante e Cairo Salute, quando i medici si sono dovuti spostare da via Berio. Con il tempo ci si è resi conto che la sede attuale non risulta essere idonea in quanto di difficile accesso, senza parcheggio e con problemi di viabilità che possono mettere a rischio la sicurezza sia per gli utenti al servizio che alle auto in transito. Da tempo i medici di Cairo Salute stavano cercando una nuova sede e, nonostante aver collaborato con loro per reperire una nuova sistemazione, non si è rinvenuto nessuna possibile alternativa idonea. La disponibilità di locali nel palazzo comunale è stata valutata a oggi non percorribile dai mmg di Cairo Salute in quanto non in grado di garantire, per tutti i medici, una presenza periodica. Alcuni infatti lavorano in tre/quattro studi periferici e non riuscirebbero ad averne un altro in comune”.

Per quanto riguarda invece i locali dell’ospedale, Lambertini spiega: “A causa dei lavori in corso, gli spazi sono limitati e non sarebbe possibile mettere a disposizione un ambulatorio delle dimensioni necessarie a Cairo Salute. Detto questo non significa che questa non sia una strada percorribile, appena termineranno i lavori, potrà essere valutata. I medici mi hanno assicurato che continuerà anche la discussione sui locali del municipio”, conclude il sindaco