Cairo in Comune diserta il consiglio comunale: “Spreco di risorse convocarlo con un unico punto all’ordine del giorno”

Cairo Montenotte. Cairo in Comune, questa mattina, non ha partecipato al consiglio comunale convocato per l’approvazione delle modifiche ai patti parasociali per la disciplina del controllo analogo sulla società Ire Spa.

Un’assenza che vuole essere un segno di protesta contro la giunta per aver scelto nuovamente di inserire un unico punto all’ordine del giorno, così come avvenuto lo scorso 9 novembre, quando il parlamentino si è riunito per la nomina del revisore dei conti. Anche in quell’occasione Cairo in Comune non partecipò.

“Convocare un consiglio per esaminare un solo punto costituisce uno spreco di risorse pubbliche” sottolineano i consiglieri Giorgia Ferrari e Silvano Nervi che hanno scritto al sindaco Lambertini prima della seduta per annunciare la loro assenza.

Secondo il gruppo di minoranza, infatti, durante il consiglio si sarebbero potuti affrontare anche altri argomenti, come il problema del trasloco dei medici di famiglia: “Abbiamo chiesto al sindaco, ormai due settimane fa, di invitare in consiglio comunale i responsabili dell’ospedale di Cairo e i medici di famiglia di Cairo Salute per un confronto sul possibile utilizzo da parte di questi ultimi dei poliambulatori dell’ospedale almeno per i pazienti fragili o in difficoltà a raggiungere la sede periferica di corso Brigate Partigiane. Non abbiamo mai ricevuto risposta. Perché non organizzare l’audizione durante il consiglio comunale di questa mattina?” si domandano da Cairo in Comune.

E poi concludono: “Pensiamo che questo modo di procedere, che non vogliamo condividere, sia poco rispettoso delle esigenze dei cittadini che siamo chiamati a rappresentare”.