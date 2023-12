Cairese, ottimo esordio nella tappa di Boves della Western League

Boves. La Cairese si presenta a Boves, per la Western League, con una formazione giovanissima.

Nella prima gara, contro i Grizzlies Torino, Pacenza e Aiace sono impeccabili sia in difesa che nel box trascinano la squadra alla sua prima vittoria, complice anche la prestazione esemplare di Marzulli in prima base: risultato finale 3 a 2.

In gara due l’esperienza e la potenza in battuta dei Braves pesano nel confronto e, nonostante la buona prova, i valbormidesi cedono ai lombardi con il risultato di 8 a 2. Da segnalare una bella eliminazione in prima base, con l’assistenza di Melis per la via 1 3.

In gara tre avversario il Mondovì; si parte in sordina ma sulla distanza la volontà di riscattare la sconfitta appena subita è la marcia in più che fa la differenza: infatti, dopo le valide di Quattrocchi e Veglia, sarà Picciotto, caldissimo nel box di battuta, a battere a casa i punti del sorpasso, consolidato poi dalle valide di Ghione e Diop. Risultato finale: Cairese 8 Mondovì 6.

L’ultima partita della giornata è contro il Boves padrone di casa che, a dispetto della bella prova corale dei biancorossi, vince meritatamente per 9-3. I piemontesi risultano più concreti e determinati, ma non mancano le soddisfazioni per i cairesi; sicuramente vanno sottolineati l’out spettacolare di Pacenza al volo e il fuoricampo di Aiace a completamento di una prestazione magistrale di entrambi i giocatori.

Nel complesso, quindi, prestazione positiva della giovane formazione biancorossa che inizia bene la sua avventura nel prestigioso torneo indoor che vede coinvolte tre regioni, piazzandosi al terzo posto nella classifica della giornata dietro a Braves e Boves e davanti a Torino e Mondovì.

Prossimo impegno dopo le festività domenica 14 gennaio a Millesimo per la seconda giornata.

Tommaso Aiace, autore di un fuoricampo

Time-out nella panchina cairese