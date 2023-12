Bper Rari Nantes Savona, travolto il Camogli: undici vittorie consecutive tra campionato e coppa

Chiavari. Agevole successo per la Bper Rari Nantes Savona, che si è imposta per 22 a 4 nella vasca della Rari Nantes Camogli, neopromossa che non sta riuscendo a dire la sua nel massimo campionato, al punto che, dopo 12 giornate, è ancora ferma a 0 punti.

Col successo odierno i biancorossi si sono assicurati la seconda posizione nella prima fase del campionato, ottenuta con un bottino di undici vittorie ed una sola sconfitta, in casa della capolista Pro Recco.

La cronaca. Si gioca nella piscina Ravera di Chiavari. La squadra camoglina, guidata da Angelo Temellini, ex biancorosso scudettato, e che schiera gli ex Tabbiani e Giovanni Bianco, paga fin da subito il divario tecnico con la vicecapolista. La Rari Nantes Savona sblocca il risultato con Figlioli, colpisce in superiorità numerica con Rizzo ed ancora Figlioli, quindi va a segno nuovamente con Rizzo, chiudendo la prima frazione avanti 4 a 0.

Nel secondo tempo la prima segnatura arriva su rigore, realizzato da Erdelyi, poi è Vavic a realizzare il 6 a 0. Si gioca a ritmo ridotto, sia per la comprensibile stanchezza derivante dai tanti impegni ravvicinati, sia perché l’incontro presenta un copione già scritto, con i bianconeri chiamati solamente a limitare il passivo. I biancorossi, oggi in calottina blu da trasferta, affondano i colpi con grande facilità e vanno ancora a bersaglio con Rizzo, Patchaliev e Campopiano. La prima rete del Camogli arriva a 23″ da metà gara, ad opera di Gandini con l’uomo in più.

Nel terzo tempo la porta del Savona è difesa da Da Rold. Vanno a segno due volte Bruni e due volte Erdelyi: risultato di 1 a 13. Le reti di Guidi in superiorità, Bruni a uomini pari e Rocchi con l’uomo in più fissano il punteggio del terzo tempo sul 7 a 0 per gli ospiti.

Nel quarto tempo anche Durdic scrive il proprio nome nel tabellino dei marcatori con una doppietta, poi è ancora Gandini a segnare il secondo gol dei bianconeri. Le segnature di Rizzo su rigore e Campopiano incrementano il punteggio, quindi arriva la terza rete dei locali con Plumpton, che si ripete poco dopo per il 4-20. Gli ultimi due gol dell’incontro li segna Campopiano, il primo dei quali dai cinque metri. La partita finisce con 18 reti di scarto.

Per i savonesi sono undici le vittorie consecutive, tra campionato e coppa. Ci sarà la possibilità di arrivare a tredici: sabato 9 dicembre i biancorossi saranno ospiti dell’Honved a Budapest per l’ultima giornata del girone di Euro Cup; martedì 12 dicembre affronteranno alla Zanelli la Rari Nantes Salerno per il turno conclusivo della prima fase della Serie A1. Poi, la lunga pausa di due mesi e mezzo dedicata all’attività delle nazionali.

Il tabellino:

Spazio Rari Nantes Camogli – Bper Rari Nantes Savona 4-22

(Parziali: 0-4, 1-5, 0-7, 3-6)

Spazio Rari Nantes Camogli: E. Rossi, Plumpton 2, Gandini 2, P. Mangiante, Boggiano, Putt, Tabbiani, Vujosevic, G. Bianco, Barabino, L. Kovacevic, Skiljic, Terrile, Scardino. All. Angelo Temellini.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, A. Patchaliev 1, Figlioli 2, M. Vavic 1, Rizzo 4, Urbinati, Bruni 3, Campopiano 4, M. Guidi 1, Durdic 2, Erdelyi 3, Da Rold, Bragantini. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Piano e Grillo. Delegato Fin: Maggiolo.

Note. Nessuno uscito per tre falli.