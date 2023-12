Bper Rari Nantes Savona, prima fase di campionato conclusa col successo sul Salerno

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha chiuso in maniera positiva la prima parte della stagione. L’ultimo incontro prima della lunga sosta, giocato oggi pomeriggio alla Zanelli, ha visto i biancorossi imporsi per 15 a 8 sulla Check-Up Rari Nantes Salerno.

L’incontro è stato in equilibrio per metà gara, grazie alla determinazione dei campani che nel secondo tempo hanno rimontato da meno 4 al 7-6 con cui si è andati al cambio vasca. I biancorossi hanno accelerato nel terzo tempo, allungando definitivamente grazie ad un parziale di 5 a 0.

La cronaca. Si gioca davanti ad una sessantina di spettatori. Apre le marcature Patchaliev dopo 28″. A 4’55” Bruni scavalca Vassallo in uscita e fa 2 a 0.

Nicosia ed un compagno non si capiscono; Bertoli intercetta il passaggio e si invola verso la porta, siglando il 2-1. Guidi, da posizione ravvicinata, scaglia in rete il pallone del 3 a 1.

A 48″ dalla fine del primo tempo Rizzo segna la prima rete in superiorità; passano 24″ e Parrilli con un potente diagonale fa 4-2.

Il secondo tempo è aperto dal gol di Figlioli dopo 34″. Uomo in più per la Rari e Rizzo, da posizione due, segna il 6-2. Un bell’assist di Luongo trova Pica al centro per la rete del meno 3.

Patchaliev, da posizione tre, tramuta in rete una superiorità. Immediata arriva la replica del Salerno col gol di Bertoli. Nicosia è bravo a respingere il mancino di Gallo, ma la palla termina tra le mani di Parrilli che realizza il 7-5. Gli ospiti sono carichi e Goreta, da posizione cinque, firma il 7 a 6; il Salerno chiude bene difendendo in inferiorità.

Alla ripresa del gioco la squadra savonese appare più determinata e concentrata e nel terzo tempo prende il largo con le reti di Durdic, Bruni in superiorità, Guidi ed ancora Bruni con l’uomo in più grazie ad una bella giocata su assist di Rizzo. 11 a 6.

Nel quarto tempo Guidi colpisce la traversa e Bruni ribadisce in rete per il 12-6 dopo 32″. Salerno ritrova il gol con un gran tiro di Gallozzi, ma una palombella di Rizzo ristabilisce le distanze. Goreta va a segno con Campopiano nel pozzetto.

Entra Da Rold, che non prenderà gol. Infatti sono ancora Durdic e Bruni ad andare a segno, arrotondando il punteggio sul 15-8 finale.

La Bper Rari Nantes Savona termina la prima fase al secondo posto, con un bilancio di dodici vittorie ed una sola sconfitta. Nella seconda fase, nel girone Scudetto, affronterà nuovamente le altre sei formazioni che si sono classificate nei primi sette posti, mantenendo i punti già conquistati contro di esse. Si comincerà il 24 febbraio.

Il portiere savonese, Gianmarco Nicosia, afferma: “Siamo contenti, con questa vittoria abbiamo concluso questa prima parte del campionato nel migliore dei modi. Dopo un periodo molto intenso di partite ci aspettano tre mesi per alcuni di noi densi di impegni con la Nazionale, e per altri senza partite. Non sarà semplice gestire il tutto”.

L’attaccante Mario Guidi commenta: “Abbiamo vinto con una squadra che ha buone individualità. Chiudiamo un ciclo e dall’8 gennaio dobbiamo ripartire con nuove energie e tanto impegno in vista della parte più importante della stagione”.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Check-Up Rari Nantes Salerno 15-8

(Parziali: 4-2, 3-4, 4-0, 4-2)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Patchaliev 2, Rocchi, Figlioli 1, Vavic, Rizzo 3, Urbinati, Bruni 5, Campopiano, Guidi 2, Durdic 2, Erdelyi, Da Rold, Bragantini. All. Alberto Angelini.

Check-Up Rari Nantes Salerno: Taurisano, Luongo, Barela, Sanges, Parrilli 2, Gallozzi 1, Vrbnjak, Gallo, D. Presciutti, Bertoli 2, Goreta 2, Pica 1, Vassallo, Maione. All. Christian Presciutti.

Arbitri: Giuliana Nicolosi (Roma) e Riccardo D’Antoni (Siracusa). Delegato Fin: Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Superiorità numeriche: Savona 6 su 10, Salerno 3 su 10. Nessuno uscito per limite di falli.