Borghetto festeggia Natale con un calendario ricco di musica, eventi letterari, appuntamenti per i bambini e non solo

Borghetto Santo Spirito. Musica, eventi letterari, appuntamenti per i bambini, sono alcune delle iniziative che Borghetto Santo Spirito propone per festeggiare le prossime festività, per accogliere al meglio i turisti ed allietare, con un programma di iniziative che si snoderanno tra dicembre e gennaio, la permanenza dei graditi ospiti e dei cittadini.

L’attesa del Natale inizia mercoledì 6 dicembre, in piazza Caduti sul Lavoro, dove, a partire dalle 16 le scuole cittadine, in collaborazione con il Centro Ragazzi Kaleidos, allieteranno l’accensione dell’albero di Natale con canti Natalizi.

La musica farà da cornice alle festività, primo appuntamento giovedì 7 dicembre alle 21.30 al Salone delle Feste. Sul palco i Capovolti, in un concerto tributo a Vasco Rossi. Martedì 26 dicembre alle ore 17.30 presso Palazzo Pietracaprina, l’appuntamento è con “Suoni di Gioia” concerto degli auguri, con l’esibizione del Soprano Angelica Cirillo ed Elena Tirrito al pianoforte. Giovedì 28 Dicembre “Concerto di Natale” della Corale dell’Unitre Ingauna presso la parrocchia di Sant’Antonio alle 21. Si proseguirà con la musica Venerdì 29 dicembre presso l’atrio di Palazzo Pietracaprina. Alle 17.30 si esibiranno gli allievi della scuola Vox Art nel concerto” Voci fuori dal Comune”; alla sera, al Salone delle Feste, alle 21,30, esibizione musicale del gruppo Studio 54 Band, con musica anni ’70 e ’80.

Ultimo appuntamento con la musica Venerdì 5 gennaio alle 21.30 al Salone delle Feste: l’eclettico quartetto d’archi Alter Echo, composto da giovani musiciste, proporrà “BaRock”, dal barocco al rock, un repertorio musicale che spazierà dalla musica classica a quella pop.

Venerdì 8 dicembre inaugurazione della mostra dei presepi artistici, a cura dell’APS Forum Culturale, visitabile presso Sala Marexiano fino al 7 gennaio 2024, mentre piazza Fermi sarà animata da bancarelle con la Fiera a cura del Consorzio degli ambulanti di Forte dei Marmi.

Spazio allo sport al Salone delle Feste domenica 10 dicembre alle 20 con il saggio di Natale a cura dell’Asd DanzaBenessere, con una serata dedicata alla danza e alla ginnastica.

Mercoledì 20 dicembre alle 16 presso il Centro Anziani di via Milano, brindisi di Natale 16,00.

Mercoledì 27 dicembre alle 16 primo appuntamento con le “Strenne di Natale”, rassegna di presentazione di libri ed autori che proseguirà il 28 e 29 Dicembre a Palazzo Pietracaprina. Ospiti graditissime, per una rassegna 2023 tutta al femminile Paola Capriolo, Giacinta Cavagna di Gualdana e Raffaella Romagnolo, che, introdotte da Graziella Frasca Gallo, incontreranno il pubblico per presentare le loro ultime fatiche letterarie.

Molti gli appuntamenti dedicati ai più piccoli: al nido d’infanzia comunale di via Milano lunedì 18 dicembre alle 15.30 laboratorio di Natale per le famiglie degli iscritti, in biblioteca giovedì 28 dicembre alle 16 laboratorio artistico gratuito “Carta, Colla e Fantasia!” e giovedì 4 gennaio alle 16 “Storie per un Anno!”, letture ad alta voce per bambini. Tutti gli appuntamenti in biblioteca sono gratuiti, previa iscrizione al numero 0182 973016. Durante il periodo natalizio in biblioteca sarà visitabile “Leggere è per tutti!”, mostra di libri in CAA, Audiolibri, libri tattili e ad alta leggibilità.

A completare il programma i Mercatini di Natale e per i più temerari appuntamento con la 30^ edizione del cimento invernale di nuoto, uno dei più longevi e dei più seguiti di tutta la Liguria, in programma il 27 dicembre, a cura dell’Asd Circolo Nautico 3 miglia, presso il Circolo Nautico 3 Miglia.

Conclude il calendario sabato 6 gennaio alle ore 8.30, la quarta edizione della gara podistica non competitiva “Befana Coast Run”, organizzata dall’Associazione Find the Cure.

Il programma completo è consultabile sul sito del Comune.