Boissano, domenica la seconda edizione di San Perin Vertical Trail Buinzan

Boissano. Domenica 17 dicembre si svolgerà a Boissano la seconda edizione di San Perin Vertical Trail Buinzan, la manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Runners For Autism presieduta da Nella Andronaco con il patrocinio del Comune di Boissano.

Il programma della giornata prevede un vertical non competitivo a passo libero sulla distanza di 2 chilometri, con 300 metri di dislivello positivo. L’evento sportivo è aperto a tutti, grandi e piccini. L’iscrizione ha un costo di 10 euro con pacco gara e cappellino di Natale da indossare per il vertical.

Il ritrovo avrà luogo dalle 9.30 e la partenza alle 10.30 da piazza G. Govi. Verranno assegnati premi ai primi cinque uomini e alle prime cinque donne classificati assoluti, premi ad estrazione. Ristoro finale per tutti.

Il percorso. Dopo aver attraversato la piazza, si imbocca la salita di via Gandolfi, si gira a destra in via gandarini fino alla cappella del sacro cuore, dove si gira a sinistra in via San pietrino. Da lì poi si imbocca il sentiero fino alla chiesa di San Pietrino dove, all’arrivo, bisognerà tirare la corda e far suonare la campana.

Per iscrizioni ed informazioni è possibile contattare Nella Andronaco al numero +39 339 659 3975 o visitare la pagina Facebook e Instagram dell’associazione.

Tutti gli eventi organizzati dall’Asd Runners for Autism hanno l’obiettivo di raccogliere fondi, grazie ai quali finanziare progetti di socializzazione ed integrazione dedicati ai ragazzi con autismo e non.

La locandina dell’evento

Il percorso