Finale-Savona. Giovedì 14 dicembre bambine e bambini della 4A e 4B della scuola primaria “C.Colombo” di Savona, accompagnati dalle loro maestre, sono stati ospiti dell’Alberghiero Migliorini di Finale Ligure. I piccoli hanno partecipato ai laboratori di cucina e sala affiancati dalle alunne e dagli alunni della 2D.

In cucina hanno preparato focacce e biscotti natalizi, mentre in sala si sono cimentati nella produzione di cocktails analcolici a base di frutta e alcuni di loro hanno provato il throwing, una spettacolare tecnica di miscelazione, infine la classe 3D di Accoglienza, in veste di guida turistica, li ha accompagnati in un tour del centro storico di Finalborgo comprensivo di attività ludiche.

Una bella giornata che ha visto tutti protagonisti e impegnati nella riuscita dell’evento. Un ringraziamento ai docenti di laboratorio; la chef Sara Rizzoli, il maître Sandro Genesio e il barman Antonio Rocco, la professoressa Irene Ambrosini, docente di storia dell’arte, il docente di Accoglienza prof. Claudio Avico, le classi 2D e 3D e l’alunno Lorenzo Saruggia, della 4C cucina, che con grande pazienza e professionalità ha seguito e aiutato i bimbi nella preparazione dei biscotti.