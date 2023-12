Bilancio regionale, dalla Lista Sansa 80 atti: dalle privatizzazioni selvagge, a sanità e scuola

Genova. Da una parte la critica feroce per le spese di propaganda incontrollate, le privatizzazioni selvagge e le “marchette” della Giunta Toti; dall’altra le proposte per una Liguria attenta ai bisogni delle persone e dove si vive bene. Si muove su questi due binari il lavoro svolto dalla Lista Sansa per preparare le sedute di Consiglio regionale sul Bilancio, al via a partire da domattina. I consiglieri regionali Ferruccio Sansa, Roberto Centi e Selena Candia porteranno in aula 80 atti tra emendamenti, ordini del giorno e mozioni.

“Critica e proposta: questo è il nostro spirito – spiega il capogruppo Ferruccio Sansa -. Critica durissima verso Toti che spende 11.056.000 solo per la propaganda e il personale di giunta, che ha numeri da far invidia al Quirinale. E senza contare l’alluvione di spese sostenute dalle partecipate. Altri milioni a pioggia in marchette di ogni tipo. Con questi soldi si potrebbe risolvere il problema delle liste di attesa nella sanità salvando vite umane. Critica durissima verso Toti che sta smantellando il nostro tessuto sociale, di solidarietà e condivisione con emendamenti che regalano gli ospedali di comunità ai privati, che offrono medici e infermieri pubblici ai privati”.

“A queste critiche vogliamo affiancare le proposte per provare a disegnare un futuro diverso – aggiunge Sansa -. Oggi la Liguria ha un problema da risolvere che viene insieme con sanità, lavoro e futuro: mancano i liguri. Una politica seria deve fare in modo che la nostra regione conservi i suoi abitanti e ne attiri di nuovi. Per questo, tra l’altro proporremo emendamenti per aiutare le donne che hanno figli a lavorare, per sostenere gli asili nido e il loro personale, per le strutture sociali e la coabitazione tra anziani, soprattutto nell’entroterra. Chiederemo che siano stanziati milioni per sostenere chi vuole andare a vivere nei paesi che si svuotano. In particolare proponiamo di sostenere accordi di scambio con stati e regioni in via di sviluppo per ospitare lavoratori soprattutto nel settore dell’agricoltura. Proponiamo un sostegno a chi recupera le proprie case nell’entroterra e ci va ad abitare oppure le affitta a canoni agevolati a chi arriva anche da altre nazioni”.

Per il consigliere Roberto Centi, ancora prima di entrare nel merito delle singole misure, occorre fare un ragionamento sul metodo con cui è stato preparato il bilancio da parte del centrodestra. E nello specifico sull’iter seguito dalla Giunta per arrivare all’approvazione del bilancio in aula.

“La manovra della Giunta Toti è affetta prima di tutto da mancanza di visione programmatoria generale e di rispetto per le istituzioni – attacca Centi -. Le commissioni preparatorie al bilancio vengono usate solo come un palco dal quale gli assessori elencano i provvedimenti adottati, in fasi successive in cui si accavallano senza alcun criterio emendamenti su emendamenti, in un caos che assomiglia più a un omnibus per tappare buchi e urgenze che a una legge di bilancio”.

“Inoltre – aggiunge il consigliere regionale spezzino – questi provvedimenti, che dovrebbero essere frutto di proposta e analisi nelle commissioni e in consiglio, arrivano già preconfezionati come un abito sartoriale cucito addosso a quello o a quell’altro macro o micro interesse, dimostrando così nei fatti che le audizioni non vengono svolte nelle commissioni a ciò preposte, ma nelle segrete stanze, e che spesso più che a progetti strategici portano a marchette. Come non pensare in quest’ottica ai provvedimenti sull’intramoenia allargato, cioè sulla possibilità di visitare privatamente in strutture convenzionate a spese dello Stato; le spese per fidelizzare con aumento di stipendio il personale della Giunta e comunque per gonfiare la dirigenza a discapito dei comparti; il rimandare fino al 2026 l’obbligo di presentazione dei nuovi Puc per i comuni, lasciando mano libera a chi nei regolamenti edilizi vuole usare tutti i rivoli di una normativa confusa per continuare a costruire ovunque; o ancora: l’emendamento per trasferire personale alla neonata e inutile Agenzia regionale per i rifiuti”.

Dal punto di vista delle proposte, Roberto Centi anticipa alcune delle misure che porterà in aula e che spiegherà approfonditamente nella sua relazione di minoranza. “A differenza della Giunta Toti noi abbiamo pensato a rafforzare la funzione pubblica della Sanità, con fondi destinati alla equiparazione del personale in tutti i territori della Liguria, che hanno specificità anche epidemiologiche diverse – sottolinea Centi -. Abbiamo pensato alla Scuola, con norme contro la dispersione scolastica e di facilitazione per alunni in situazioni di grave svantaggio patologico o economico; alla gestione di un turismo e dei suoi flussi rispettoso dei territori e delle fasce deboli di fruitori dei servizi e delle coste; al contrasto ai fenomeni della ludopatia e dell’usura; all’apertura verso un’Europa che non si limiti a sottrarci giovani cervelli, ma che ci restituisca ricchezza e prospettive per gli stessi sul territorio”.

Spinte dallo stesso spirito anche le proposte che porterà in aula la consigliera Selena Candia. Proposte che partono da una premessa molto chiara: “La nostra idea di Liguria ha alla base una terra in cui si vive bene, grazie ad una Regione attenta ai bisogni delle persone: un modello molto diverso da quello dei grandi eventi, e per soli turisti, perseguito da Toti – rimarca Candia -. Nelle nostre proposte abbiamo posto molta attenzione alla scuola, al verde urbano, ai trasporti pubblici, alla sanità (puntando tanto sulla prevenzione), alle discriminazioni e violenze di genere (puntando sull’autonomia economica, il sostegno ai centri antiviolenza e ad una vera educazione sessuale ed affettiva fin dalla scuola materna). Attenzione anche ai beni comuni come mare e spiagge, in una Regione che sta facendo di tutto per non aumentare le spiagge libere, pur essendo tra le peggiori di Italia a livello numerico e qualitativo (delle spiagge libere). “Come scuola – aggiunge la consigliera della Lista Sansa – cerchiamo di dare un aiuto agli alunni e alunne delle periferie e delle aree interne, per permettere loro di accedere ad attività culturali. Vogliamo, inoltre, aiutare attraverso un progetto di mediazione i minori di origine straniera ad inserirsi sul nostro territorio”.

Su quest’ultimo tema per Ferruccio Sansa occorre una riflessione ampia, che metta al centro il futuro della Liguria, partendo da quei piccoli paesi dell’entroterra che stanno già vivendo da alcuni anni un accentuato fenomeno di spopolamento e di chiusura dei servizi.

“Oggi la Liguria ha un problema enorme: non ci sono più liguri – spiega Sansa -. Invece di alzare muri a chi vuole venire nel nostro paese occorre creare le condizioni economiche, sociali, di studio perché chi viene a vivere in Liguria si integri, diventi un cittadino a tutti gli effetti. Contribuisca al nostro sviluppo lavorando e pagando le tasse. Salvando se stesso e noi dallo spopolamento”. Questo è il futuro – conclude il capogruppo della Lista Sansa -: salvare la nostra identità e la nostra cultura, ma aprendo le porte a chi vuole venire a vivere in Liguria e si impegna a condividere la nostra idea di società. Da qualsiasi parte d’Italia e del mondo. Una Liguria senza persone, senza giovani, semplicemente non esiste più”.