Beppe Grillo ricoverato in ospedale a Cecina, in corso accertamenti medici

Cecina. Beppe Grillo è ricoverato da domenica mattina all’ospedale di Cecina. Il garante e co-fondatore del Movimento 5 Stelle, stando a quanto riportato dal Tirreno, si è presentato al pronto soccorso della struttura toscana lamentando un malessere ed è stato trattenuto per accertamenti.

Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i medici hanno preferito tenerlo in osservazione in via precauzionale. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero, ma potrebbe comunque essere dimesso già oggi in giornata.

Grillo si è rivolto al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina perché il più vicino a Marina di Bibbona, dove il 75enne genovese possiede una villa e trascorre periodi di vacanza e villeggiatura.