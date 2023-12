Basket, ecco come è andata la settimana della Pallacanestro Alassio

Alassio. Vince l’Under 15 Eccellenza Piemonte, l’Under 17 e l’Under 19 nella fase Top oltre ad Under 14, Under 13 e Under 17 Femminile. Referto giallo per l’Under 15 femminile, bilancio in parità per DR2 e Under 17 “A”. Ecco nel dettaglio una breve la settimana della Pallacanestro Alassio, nel resoconto della società.

DR2 – Bilancio in parità con la vittoria in trasferta a Imperia dopo una partita condotta ma mai con margini rassicuranti e il referto casalingo con Cestistica dove subiamo le triple avversarie. Mercoledì ultima dell’anno con Olimpia.

IMPERIA 69 – ABC 79

ABC 68 – CESTISTICA SV 79

U19 GOLD – Vittoria in trasferta con Vado A dove in una partita dagli alti contenuti agonistici veniamo fuori alla distanza conquistando il secondo successo nella fase TOP.

VADO A 56 – ABC 67

U17 – Nella fase TOP prima partita e primo referto rosa con i ragazzi della squadra “B” che escono dopo l’intervallo lungo e vincono seppur soffrendo. Nella fase SMART una vittoria con Varazze e una sconfitta con Cestistica con diversi ragazzi alla terza partita in tre giorni. Sconfitta per l’Eccellenza con My Basket Genova.

VADO 57 – ABC “B” 63

ABC 76 – VARAZZE 28

CESTISTICA 47 – ABC 45



U17 FEM – Ritorno al successo per le ragazze dell’U17 che superano MEETING portandosi a 4 vinte e 2 perse durante la stagione.

ABC 70 – MEETING 54

U15 ECCELLENZA PIEMONTE – Ci siamo fatti un bel regalo di natale con il secondo successo in questo difficilissimo campionato piemontese ribaltando anche il -20 dell’andata vincendo di 21 con Auxilium Torino e legittimando la partecipazione in questo torneo nazionale molto formativo e affascinante.

ABC 79 – AUXILIUM TORINO 58

U15 FEMMINILE – Peccato per un semplice motivo, abbiamo dimostrato il nostro reale valore solo in 2 tempi su 4 contro la forte compagine di Pegli. Ripartire dai 20 minuti giocati alla pari deve essere il nostro punto di partenza per essere competitivi in tutti e 40 i minuti.

PEGLI 67 – ABC 43

U14 – Volevamo riscattare la sconfitta con Imperia e tutti i convocati hanno dimostrato voglia e intensità contro l’ostica Olimpia Taggia.

ABC 106 – OLIMPIA 48

U13 – Vittoria in trasferta con la volitiva Diano Marina che lotta per tutti i 40 minuti.

DIANO 31 – ABC 98

MINIBASKET – Scoiattoli in partitelle interne ad Alassio e Aquilotti 2014 a Ceriale sono scesi in campo nella settimana giocando nel vero spirito minibasket dimostrando bei progressi rispetto alle prime partite.