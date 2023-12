Bando Pnrr sull’innovazione agricola, Cia Savona: “Opportunità per irrigazione e gestione idrica”

Savona. Una opportunità per le filiere agricole con particolare riferimento ai sistemi di irrigazione e gestione idrica, quanto mai essenziale nei periodi di siccità e per contrastare gli stessi cambiamenti climatici: arriva dalla Regione Liguria che ha emanato un nuovo bando legato ai fondi Pnrr – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.

I beneficiari sono le imprese agro-meccaniche, le micro, piccole e medie aziende agricole e le loro cooperative e associazioni: l’aiuto in conto capitale corrisponde al 65% dei costi ammissibili, elevabile all’80% nel caso di giovani agricoltori; la spesa massima ammissibile per gli interventi varia dai 35.000 ai 70.000 euro.

“L’innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque rappresenta senz’altro una delle priorità del settore agricolo” sottolinea il direttore Cia Savona Gianluigi Nario.

Le progettazioni ammesse a finanziamento riguardano la realizzazione di sistemi informatizzati e intelligenti di gestione della distribuzione idrica a livello aziendale e interaziendale: “Oltre alla necessità di operare a livello infrastrutturale e comprensoriale su fonti di approvvigionamento e rete distributiva, nell’ambito di un piano irriguo regionale – compreso il riutilizzo delle acque depurate -, questo bando permette intanto di intervenire sia per la realizzazione di piccoli invasi quanto sul fronte delle stesse tecniche irrigue e/o della ricerca genetica e varietale per ottenere piante con una minore necessità di acqua” aggiunge Nario.

“Per Cia Savona e i suoi associati sarà una occasione per concretizzare interventi di accumulo e fornitura idrica: la nostra associazione è pronta ad accompagnare le aziende interessate in questo nuovo percorso innovativo, parallelamente a quanto già in essere sul fronte della riconversione energetica”.

“L’ufficio tecnico di Cia Savona sarà ancora a disposizione delle imprese per la presentazione delle domande e della relativa documentazione necessaria” conclude il direttore savonese della Confederazione Italiana Agricoltori.