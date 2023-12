Bando per le competenze professionali: 25 imprese liguri pronte a investire fino a 900mila euro grazie a contributi regionali

Liguria. Venticinque imprese sono pronte, accedendo alle agevolazioni previste dal bando di Regione Liguria, a investire fino a 900mila euro in competenze professionali.

Una prima misura sperimentale, rientrante nell’azione 1.4.1 del PR Fesr 2021-2027, con cui l’amministrazione regionale intende avviare un percorso di supporto – tramite contributi a fondo perduto che possono in alcuni casi raggiungere l’80% degli investimenti – lo sviluppo di progetti di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

“La sfida è accrescere la specializzazione del nostro sistema produttivo, in modo da aggiornarlo ai nuovi paradigmi dettati dalla transizione industriale, dalla specializzazione intelligente e dall’imprenditorialità – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Con questa prima misura, da un lato sosteniamo la specializzazione delle risorse interne per renderle funzionali ai processi di ricerca, innovazione, transizione e sviluppo tecnologico, dall’altro favoriamo l’ingresso in azienda di nuove professionalità ad alta specializzazione scientifica e altre figure professionali, con l’obiettivo di agevolare l’acquisizione delle potenzialità di queste nuove tecnologie”.

“Un’opportunità quella che abbiamo messo a disposizione con questo strumento – aggiunge l’assessore Alessio Piana – che riapriremo a gennaio per consentire ad altre micro, piccole e medie imprese liguri di richiedere a Regione Liguria fino a 40 mila euro a fondo perduto per individuare o sviluppare profili altamente qualificati, nuove professionalità e competenze specialistiche”.