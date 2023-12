Avis delle Albisole, due giornate straordinarie di donazione con la Croce d’Oro di Marina

Albisola Superiore/Albissola Marina. Sabato 18 e mercoledì 30 novembre si sono svolte due giornate di donazione straordinarie presso la sede dell’Avis comunale delle Albisole ODV, organizzate per i volontari della Croce d’Oro di Albissola Marina.

L’idea nasce dalla volontaria della Croce d’Oro Raffaella Pisacane, che ha inoltre coordinato i ragazzi e pianificato le date insieme all’Avis.

“Raffaella mi ha presentato questo progetto che è sembrato subito molto utile per tutta la comunità – ha dichiarato Alessio Salis, presidente della Croce Oro – La nostra forza sicuramente è riuscire ad attingere al nostro bacino di militi per fare attività alternative rispetto all’attività sull’ambulanza. Sono rimasto molto sorpreso dal vedere quanti ragazzi/e fossero già intenzionati a donare, ma semplicemente non conoscessero il giusto percorso da fare e piacevolmente colpito da quante persone sono state raggruppate in cosi poco tempo. Ringraziamo quindi ancora Raffaella per il suo impegno e ovviamente tutte le persone che hanno deciso di donare, e speriamo di riuscire a fare altre giornate come queste.”

Le due realtà associative collaborano ormai da anni sul territorio con progetti sul sociale come l’istallazione dei defibrillatori in paese, l’acquisto di sedie a rotelle e stampelle per gli albissolesi e la spesa sociale negli anni del Covid.

“Crediamo che questa sia un’iniziativa importante – ha ribadito Giovanni Di Micco, presidente dell’Avis delle Albisole – che rafforza ancor di più il legame tra le due associazioni. Ci teniamo a ringraziare i volontari della Croce, che oltre al tempo e alle energie che quotidianamente donano per gli altri, hanno deciso di donare anche il sangue per la comunità. Speriamo inoltre di poter ripetere queste giornate straordinarie di donazione nel 2024 con la Croce d’Oro, ma anche con altre realtà associative e sportive presenti sul territorio”.