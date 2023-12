Autostrade, Ciangherotti (Fi): “Incubo cantieri, impasse per il turismo. Serve un patto tra Regioni”

Savona. “È un impatto fortemente negativo quello che i diversi cantieri sparsi sulle autostrade liguri hanno sul turismo del territorio. Ogni giorno si registrano code e rallentamenti inaccettabili. Un accordo tra le Regioni coinvolte in questo grave problema dovrebbe essere la base minima da cui partire per cercare di non danneggiare chi viaggia e gli operatori turistici”.

Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Il capogruppo albenganese evidenzia il grave problema dei cantieri autostradali che stanno ostacolando quotidianamente il turismo in entrata e in uscita dalla Liguria: “Verso e dalla Lombardia e la Valle d’Aosta – spiega – la presenza diffusa di cantieri, con riduzioni di corsie e addirittura cambi di carreggiata, lungo le principali arterie di comunicazione per il turismo, oltre ad essere causa di maggiori incidenti stradali, sta producendo danni e disagi significativi, in particolare in questi giorni, durante i quali molte persone vogliono approfittare delle festività per raggiungere le seconde case o le località sciistiche”.

“Regioni come la Liguria, la Lombardia e il Piemonte – aggiunge Ciangherotti – dovrebbero affrontare la questione in modo rapido e congiunto per agevolare, puntualmente, gli spostamenti sulle autostrade che portano nelle località turistiche”.

Conclude il capogruppo forzista: “È inutile riempiersi la bocca di slogan sul turismo quando non riusciamo a garantire nemmeno i servizi basilari, come quelli di una rete autostradale degna di questo nome. Trasformare un rilassante weekend in un incubo e una fonte di frustrazione, a volte persino per coprire distanze brevi è un’esperienza che danneggia non solo chi si sposta, ma anche gli imprenditori turistici che faticano a offrire proposte allettanti sul territorio. Le istituzioni, Regioni e Autostrade, non possono far finta di nulla, ma devono assumersi le loro responsabilità e intervenire”.