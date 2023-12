Autore di maltrattamenti in famiglia, fermato ad un controllo tenta la fuga: 44enne arrestato ad Alassio

Alassio. Autore di maltrattamenti in famiglia, fermato ad un controllo tenta la fuga ma viene fermato e arrestato.

È successo ad Alassio: l’uomo, un 44enne, è stato intercettato presso la stazione ferroviaria nell’ambito dell’attività finalizzata alla prevenzione e al controllo del territorio, ulteriormente intensificata in questi giorni dal Questore di Savona per garantire la massima sicurezza in questo periodo di festività.

Gli agenti del commissariato, unitamente a quelli della Polfer di Albenga, hanno cercato di identificare il soggetto in questione, che a quel punto ha tentato la fuga.

Una volta fermato ed identificato, i poliziotti hanno scoperto che sul 44enne pendeva un ordine di cattura per una pena definitiva, emessa dal Tribunale di Savona, di 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti in famiglia.

L’arrestato è stato quindi condotto nel carcere di Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.